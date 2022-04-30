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Не поспішайте викидати: рецепт хрумких грінок із зачерствілої паски

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Хрумкі грінки Новина оновлена 30 квітня 2022, 16:32
Хрумкі грінки

Великодній хліб є основою для багатьох смачних страв

Через кілька днів після Великодня багато господинь задаються питанням, куди подіти паски вже не першої свіжості. Оскільки пасхальний хліб викидати не можна, з нього можна приготувати багато чудових страв до столу. Смачні паски можуть стати основою для бісквіта, хрумких грінок. Про їхнє приготування і розповідаємо в цьому матеріалі.

Рецептом грінок з хрусткою скоринкою з паски поділилися на сайті vazhnoznat.com.

Що приготувати з черствої пасхи: грінки

Складові:

  • паска
  • 0,5 склянки молока
  • 1-2 ст. л. цукру
  • 1–2 яйця
  • масло або олія для смаження

Приготування:

  1. Паску наріжте на дрібні шматочки.
  2. Молоко, яйця та цукор збийте до однорідності.
  3. Шматочки великоднього хліба по черзі занурюйте в суміш і викладайте на сковороду з розігрітим вершковим маслом або олією.
  4. Смажте грінки до золотистого кольору з обох боків.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски в мікрохвильовій печі на 5 хвилин.

Теги:
#Рецепти #Паска #Грінки
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