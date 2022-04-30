Не поспішайте викидати: рецепт хрумких грінок із зачерствілої паски

Великодній хліб є основою для багатьох смачних страв

Через кілька днів після Великодня багато господинь задаються питанням, куди подіти паски вже не першої свіжості. Оскільки пасхальний хліб викидати не можна, з нього можна приготувати багато чудових страв до столу. Смачні паски можуть стати основою для бісквіта, хрумких грінок. Про їхнє приготування і розповідаємо в цьому матеріалі.

Рецептом грінок з хрусткою скоринкою з паски поділилися на сайті vazhnoznat.com.

Що приготувати з черствої пасхи: грінки

Складові:

паска

0,5 склянки молока

1-2 ст. л. цукру

1–2 яйця

масло або олія для смаження

Приготування:

Паску наріжте на дрібні шматочки. Молоко, яйця та цукор збийте до однорідності. Шматочки великоднього хліба по черзі занурюйте в суміш і викладайте на сковороду з розігрітим вершковим маслом або олією. Смажте грінки до золотистого кольору з обох боків.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски в мікрохвильовій печі на 5 хвилин.