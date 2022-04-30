Не поспішайте викидати: рецепт хрумких грінок із зачерствілої паски
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Великодній хліб є основою для багатьох смачних страв
Через кілька днів після Великодня багато господинь задаються питанням, куди подіти паски вже не першої свіжості. Оскільки пасхальний хліб викидати не можна, з нього можна приготувати багато чудових страв до столу. Смачні паски можуть стати основою для бісквіта, хрумких грінок. Про їхнє приготування і розповідаємо в цьому матеріалі.
Рецептом грінок з хрусткою скоринкою з паски поділилися на сайті vazhnoznat.com.
Що приготувати з черствої пасхи: грінки
Складові:
- паска
- 0,5 склянки молока
- 1-2 ст. л. цукру
- 1–2 яйця
- масло або олія для смаження
Приготування:
- Паску наріжте на дрібні шматочки.
- Молоко, яйця та цукор збийте до однорідності.
- Шматочки великоднього хліба по черзі занурюйте в суміш і викладайте на сковороду з розігрітим вершковим маслом або олією.
- Смажте грінки до золотистого кольору з обох боків.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски в мікрохвильовій печі на 5 хвилин.
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