Всего одна ошибка бесповоротно портит вкус вашего борща: как ее не допустить

Чтобы не испортить вкус борща, нужно знать, когда правильно добавлять в него капусту.

Вкусный и наваристый борщ — это как приворотное зелье, которым украинки привораживают себе кавалеров. Однако всего одна маленькая ошибка может стоить хозяйке вкусного блюда. К примеру, если в борщ не вовремя бросить капусту, она может или быть не готовой, или же наоборот перевариться.

Как такого не допустить, и когда же правильно добавлять капусту в борщ, чтобы она была мягкой, но не переварилась, пишет Ukr.Media.

Когда добавлять капусту в борщ

Опытные хозяйки советуют отправлять капусту в кастрюлю через 10-15 минут после того, как начал вариться картофель. Отметим, что только после того как в кастрюле оказалось мясо, картошка и капуста, можно добавлять зажарку и другие ингредиенты.

Однако перед тем, как отправить варится капусту, нужно обратить внимание на ее возраст и сорт. Если овощ молодой и мягкий, то он варится быстро, поэтому добавлять его можно всего за 5 или 10 минут до полной готовности блюда, а если капуста старая, то ее варить нужно около 15 минут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.

Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.