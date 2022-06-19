Как быстро очистить рыбу от чешуи: хитрости, которые избавят от лишней уборки

Пять способов, которые значительно облегчат чистку рыбы.

Жареную рыбку любят многие, однако далеко не все хозяйки (наверняка все) любят возиться со свежей рыбой, ведь процесс ее очищения очень медленный и трудоемкий, который вызывает массу дискомфорта. Плюс ко всему еще и чешуя разлетается по всей кухне, замазывая рабочую поверхность.

Однако есть способы, которые помогут значительно облегчить чистку рыбы, пишет belnovosti. Благодаря этим способам, ничего по кухне разлетаться не будет.

Как быстро и без грязи почистить рыбу

Отваривание. Выпотрошите рыбу, отварите ее и снимите чешую вместе с кожицей. Если вам нужен рыбный бульон, то не забудьте его процедить, чтобы убрать чешую.

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В пакете. Поместите рыбу в прозрачный полиэтиленовый пакет по ее размерам и очищайте чешую внутри. Таким образом грязь не будет разлетаться по всей кухне.

Поместите рыбу в прозрачный полиэтиленовый пакет по ее размерам и очищайте чешую внутри. Таким образом грязь не будет разлетаться по всей кухне. Вода . Опустите рыбу в миску, наполненную прохладной водой, и очищайте ее. Так все чешуйки останутся в воде.

. Опустите рыбу в миску, наполненную прохладной водой, и очищайте ее. Так все чешуйки останутся в воде. Уксус . Небольшое количество уксуса разведите в воде и оставьте в этом растворе рыбу на три минуты. Благодаря уксусу чешуя будет отделяться от тушки намного легче.

. Небольшое количество уксуса разведите в воде и оставьте в этом растворе рыбу на три минуты. Благодаря уксусу чешуя будет отделяться от тушки намного легче. Овощечистка. Прибор с плавающим лезвием станет отличным помощников в очистке рыбы. Положите рыбу на разделочную доску и чистите ее от хвостика к голове.

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