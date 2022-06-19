Як швидко очистити рибу від луски: хитрощі, які позбавлять зайвого прибирання

П’ять способів, які значно полегшать чищення риби.

Смажену рибку любить багато хто, проте далеко не всі господині (напевно всі) люблять возитися зі свіжою рибою, адже процес її очищення дуже повільний і трудомісткий, що викликає масу дискомфорту. Плюс до всього ще й луска розлітається всією кухнею, замазуючи робочу поверхню.

Однак є способи, які допоможуть значно полегшити чищення риби, пише belnovosti. Завдяки цим способам нічого по кухні розлітатися не буде.

Як швидко та без бруду почистити рибу

Відварювання. Випатрайте рибу, відваріть її і зніміть луску разом зі шкіркою. Якщо вам потрібен рибний бульйон, то не забудьте процідити його, щоб прибрати луску.

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У пакеті. Помістіть рибу в прозорий поліетиленовий пакет за її розмірами та очищайте луску всередині. Таким чином, бруд не буде розлітатися по всій кухні.

Помістіть рибу в прозорий поліетиленовий пакет за її розмірами та очищайте луску всередині. Таким чином, бруд не буде розлітатися по всій кухні. Вода . Опустіть рибу в миску, наповнену холодною водою, і очищайте її. Так усі лусочки залишаться у воді.

. Опустіть рибу в миску, наповнену холодною водою, і очищайте її. Так усі лусочки залишаться у воді. Оцет . Невелику кількість оцту розведіть у воді та залиште в цьому розчині рибу на три хвилини. Завдяки оцту луска відокремлюватиметься від тушки набагато легше.

. Невелику кількість оцту розведіть у воді та залиште в цьому розчині рибу на три хвилини. Завдяки оцту луска відокремлюватиметься від тушки набагато легше. Овочечистка. Прилад із плавучим лезом стане відмінним помічником у очищенні риби. Покладіть рибу на обробну дошку та чистіть її від хвостика до голови.

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