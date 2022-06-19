Як швидко очистити рибу від луски: хитрощі, які позбавлять зайвого прибирання
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П’ять способів, які значно полегшать чищення риби.
Смажену рибку любить багато хто, проте далеко не всі господині (напевно всі) люблять возитися зі свіжою рибою, адже процес її очищення дуже повільний і трудомісткий, що викликає масу дискомфорту. Плюс до всього ще й луска розлітається всією кухнею, замазуючи робочу поверхню.
Однак є способи, які допоможуть значно полегшити чищення риби, пише belnovosti. Завдяки цим способам нічого по кухні розлітатися не буде.
Як швидко та без бруду почистити рибу
- Відварювання. Випатрайте рибу, відваріть її і зніміть луску разом зі шкіркою. Якщо вам потрібен рибний бульйон, то не забудьте процідити його, щоб прибрати луску.
- У пакеті. Помістіть рибу в прозорий поліетиленовий пакет за її розмірами та очищайте луску всередині. Таким чином, бруд не буде розлітатися по всій кухні.
- Вода. Опустіть рибу в миску, наповнену холодною водою, і очищайте її. Так усі лусочки залишаться у воді.
- Оцет. Невелику кількість оцту розведіть у воді та залиште в цьому розчині рибу на три хвилини. Завдяки оцту луска відокремлюватиметься від тушки набагато легше.
- Овочечистка. Прилад із плавучим лезом стане відмінним помічником у очищенні риби. Покладіть рибу на обробну дошку та чистіть її від хвостика до голови.
Раніше "Телеграф" ділився найпростішим лайфхаком, як швидко очистити картоплю "у мундирі".