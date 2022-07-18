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Как закрыть огурцы на зиму, чтобы они были сочными и хрустящими: суперпростой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маринованные огурцы – идеальная зимняя закуска
Маринованные огурцы – идеальная зимняя закуска

Заготовить вкуснейшие огурцы на зиму проще простого

Главная "фишка" маринованных огурцов – хрустящая корочка. Одна из секретных уловок при приготовлении популярной "закрутки", которой пользуются опытные кулинары, предварительное замачивание огурцов в воде. Кроме того, для закрытия на зиму лучше выбирать молодые плоды небольших размеров.

Рецептом маринованных огурцов с луком на зиму делится кулинарный блог "Смачна їжа" на Youtube. По словам кулинара, огурцы, заготовленные таким способом, получаются хрустящими и сочными. Такие овощи идеально подойдут для приготовления различных салатов, в том числе праздничных.

Ингредиенты в расчете на одну литровую банку:

  • 500 г огурцов
  • 1 лук
  • 10 горошков черного перца
  • 1 лавровый лист
  • 1 ст. ложка соли
  • 2 ст. ложки сахара
  • 4 ст. ложки 9-процентного уксуса

Способ приготовления:

  1. Замочить огурцы на 1 час в воде. После этого вымыть их, обрезать с двух сторон, чтобы маринад легче проникал внутрь.
  2. Простерилизовать банки.
  3. На дно банки положить лавровый лист, перец горошком и лук (нарезанный полукольцами). Заложить в банки огурцы. Добавить соль и сахар. Залить огурцы кипятком (не до конца, оставить место для уксуса), добавить 4 ст. ложки уксуса. Если нужно, долить воду, чтобы огурцы были полностью покрыты.
  4. Поставить стерилизовать, пока огурцы не изменят цвет (примерно на 4-5 минут после закипания воды).
  5. Достать огурцы и закрыть. Перевернуть банки, укрыть одеялом на 2 часа.

Ранее "Телеграф" поделился экспресс-рецептом огурцов на зиму в банках, которые никогда не взрываются. Не нужно добавлять ни уксус, ни сахар.

Теги:
#Рецепт #Огурцы #Консервация