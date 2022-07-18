Как закрыть огурцы на зиму, чтобы они были сочными и хрустящими: суперпростой рецепт (видео)
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Заготовить вкуснейшие огурцы на зиму проще простого
Главная "фишка" маринованных огурцов – хрустящая корочка. Одна из секретных уловок при приготовлении популярной "закрутки", которой пользуются опытные кулинары, предварительное замачивание огурцов в воде. Кроме того, для закрытия на зиму лучше выбирать молодые плоды небольших размеров.
Рецептом маринованных огурцов с луком на зиму делится кулинарный блог "Смачна їжа" на Youtube. По словам кулинара, огурцы, заготовленные таким способом, получаются хрустящими и сочными. Такие овощи идеально подойдут для приготовления различных салатов, в том числе праздничных.
Ингредиенты в расчете на одну литровую банку:
- 500 г огурцов
- 1 лук
- 10 горошков черного перца
- 1 лавровый лист
- 1 ст. ложка соли
- 2 ст. ложки сахара
- 4 ст. ложки 9-процентного уксуса
Способ приготовления:
- Замочить огурцы на 1 час в воде. После этого вымыть их, обрезать с двух сторон, чтобы маринад легче проникал внутрь.
- Простерилизовать банки.
- На дно банки положить лавровый лист, перец горошком и лук (нарезанный полукольцами). Заложить в банки огурцы. Добавить соль и сахар. Залить огурцы кипятком (не до конца, оставить место для уксуса), добавить 4 ст. ложки уксуса. Если нужно, долить воду, чтобы огурцы были полностью покрыты.
- Поставить стерилизовать, пока огурцы не изменят цвет (примерно на 4-5 минут после закипания воды).
- Достать огурцы и закрыть. Перевернуть банки, укрыть одеялом на 2 часа.
Ранее "Телеграф" поделился экспресс-рецептом огурцов на зиму в банках, которые никогда не взрываются. Не нужно добавлять ни уксус, ни сахар.