Как закрыть огурцы на зиму, чтобы они были сочными и хрустящими: суперпростой рецепт (видео)

Заготовить вкуснейшие огурцы на зиму проще простого

Главная "фишка" маринованных огурцов – хрустящая корочка. Одна из секретных уловок при приготовлении популярной "закрутки", которой пользуются опытные кулинары, предварительное замачивание огурцов в воде. Кроме того, для закрытия на зиму лучше выбирать молодые плоды небольших размеров.

Рецептом маринованных огурцов с луком на зиму делится кулинарный блог "Смачна їжа" на Youtube. По словам кулинара, огурцы, заготовленные таким способом, получаются хрустящими и сочными. Такие овощи идеально подойдут для приготовления различных салатов, в том числе праздничных.

Ингредиенты в расчете на одну литровую банку:

500 г огурцов

1 лук

10 горошков черного перца

1 лавровый лист

1 ст. ложка соли

2 ст. ложки сахара

4 ст. ложки 9-процентного уксуса

Способ приготовления:

Замочить огурцы на 1 час в воде. После этого вымыть их, обрезать с двух сторон, чтобы маринад легче проникал внутрь. Простерилизовать банки. На дно банки положить лавровый лист, перец горошком и лук (нарезанный полукольцами). Заложить в банки огурцы. Добавить соль и сахар. Залить огурцы кипятком (не до конца, оставить место для уксуса), добавить 4 ст. ложки уксуса. Если нужно, долить воду, чтобы огурцы были полностью покрыты. Поставить стерилизовать, пока огурцы не изменят цвет (примерно на 4-5 минут после закипания воды). Достать огурцы и закрыть. Перевернуть банки, укрыть одеялом на 2 часа.

Ранее "Телеграф" поделился экспресс-рецептом огурцов на зиму в банках, которые никогда не взрываются. Не нужно добавлять ни уксус, ни сахар.