Съедается домашними за один раз: Глинская рассказала, как приготовить вкусное овсяное печенье – быстрый рецепт

Печенье получается вкусным, рассыпчатым, и менее калорийным и легким

Если вы не любите овсяное печенье, то сладкие вкусности по этому рецепту вам точно понравятся.

Украинский кондитер Лиза Глинская рассказала, как быстро приготовить овсяное печенье из простых ингредиентов. Выйдет так вкусно, что родные съедят его за один присест.

Как приготовить овсяное печенье

Ингредиенты:

180 г сливочного масла 62% жирности

100 г яиц (2 шт.)

Яйца и сливочное масло должны быть комнатной температуры.

180 г овсяных хлопьев быстрого приготовления

180 г муки

180 г сахара

10 г разрыхлителя (1 ст.л)

20 г какао порошка (2 ст.л)

соль

ванильный сахар, корица (по желанию)

Приготовление:

Взбейте венчиком мягкое сливочное масло до состояния помадки. Добавьте сахар, перемешиваем. Добавляем яйца, перемешиваем. Отставляем эту массу. Смешиваем овсяные хлопья, муку, какао порошок, соль, разрыхлитель, перемешиваем. Объединяем обе массы. Тесто готово. Накрываем тесто пищевой пленкой и ставим в холодильник на 1 час. Формируем шарики, диаметром 4-5 см. Немного приплющиваем. Выпекаем примерно 15-18 минут при температуре 175-180 градусов.

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