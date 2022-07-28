З'їдається домашніми за один раз: Глінська розповіла, як приготувати смачне вівсяне печиво — швидкий рецепт
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Печиво виходить смачним, розсипчастим, та менш калорійним і легким
Якщо ви не любите вівсяне печиво, то солодкі смаколики за цим рецептом вам точно сподобаються.
Український кондитер Ліза Глінська розповіла, як швидко приготувати вівсяне печиво з простих інгредієнтів. Вийде так смачно, що рідні з'їдять його за один присід.
Як приготувати вівсяне печиво
Інгредієнти:
- 180 г вершкового масла 62% жирності
- 100 г яєць (2 шт.)
Яйця та вершкове масло повинні бути кімнатної температури.
- 180 г вівсяних пластівців швидкого приготування
- 180 г борошна
- 180 г цукру
- 10 г розпушувача (1 ст.л)
- 20 г какао порошку (2 ст.л)
- сіль
- ванільний цукор, кориця (за бажанням)
Приготування:
- Збийте вінчиком м'яке вершкове масло до стану "помадка".
- Додайте цукор, перемішуємо.
- Додаємо яйця, перемішуємо.
- Відставляємо цю масу.
- Змішуємо вівсяні пластівці, борошно, какао порошок, сіль, розпушувач, перемішуємо.
- Об'єднуємо обидві маси. Тісто готове.
- Накриваємо тісто харчовою плівкою і ставимо до холодильника на 1 годину.
- Формуємо кульки, діаметром 4-5 см. Трохи приплющуємо.
- Випікаємо приблизно 15-18 хвилин при температурі 175-180 градусів.
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