З'їдається домашніми за один раз: Глінська розповіла, як приготувати смачне вівсяне печиво — швидкий рецепт

Печиво виходить смачним, розсипчастим, та менш калорійним і легким

Якщо ви не любите вівсяне печиво, то солодкі смаколики за цим рецептом вам точно сподобаються.

Український кондитер Ліза Глінська розповіла, як швидко приготувати вівсяне печиво з простих інгредієнтів. Вийде так смачно, що рідні з'їдять його за один присід.

Як приготувати вівсяне печиво

Інгредієнти:

180 г вершкового масла 62% жирності

100 г яєць (2 шт.)

Яйця та вершкове масло повинні бути кімнатної температури.

180 г вівсяних пластівців швидкого приготування

180 г борошна

180 г цукру

10 г розпушувача (1 ст.л)

20 г какао порошку (2 ст.л)

сіль

ванільний цукор, кориця (за бажанням)

Приготування:

Збийте вінчиком м'яке вершкове масло до стану "помадка". Додайте цукор, перемішуємо. Додаємо яйця, перемішуємо. Відставляємо цю масу. Змішуємо вівсяні пластівці, борошно, какао порошок, сіль, розпушувач, перемішуємо. Об'єднуємо обидві маси. Тісто готове. Накриваємо тісто харчовою плівкою і ставимо до холодильника на 1 годину. Формуємо кульки, діаметром 4-5 см. Трохи приплющуємо. Випікаємо приблизно 15-18 хвилин при температурі 175-180 градусів.

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