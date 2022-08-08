Рецепт хваленого абрикосового варенья "Янтарное": что может быть вкуснее зимой

Для кого-то этот рецепт может стать в новинку

Приготовить варенье из абрикосов без косточек на зиму не так уж и трудно.

В этом рецепте кусочки абрикоса после приготовления становятся прозрачными, почти стеклянными, поэтому и название у варенья соответствующее — "Янтарное". Рецептом сладкой заготовки на зиму поделились на сайте vazhnoznat.

Как законсервировать варенье из абрикосов на зиму

Ингредиенты:

1 кг абрикосов

600–800 г сахара

Приготовление:

Подготавливаем посудину, в которой будем варить варенье. На дно емкости добавляем немного воды, чтобы она покрыла дно. Всыпаем 2–3 ложки сахара из общего количества. Абрикосы моем, разрезаем пополам и удаляем косточки. Половинки фруктов перекладываем в емкость для варки. Разрезать их на тонкие дольки не нужно. Сверху засыпаем абрикосы сахаром. Посуду с абрикосами ставим на минимальный огонь. Когда образуется сироп, емкость снимаем с огня, даже если весь сахар не растаял. Варенье, даже не доведенное до закипания, оставляем на пару часов. Затем снова ставим на минимальный огонь и доводим до кипения. После появления пузирьков снимаем с огня. Варенье лучше не перемешивать, просто крутим посудину в руках, чтобы половинки абрикосов отделялись друг от друга. Оставляем варенье на 8–10 часов. Снова ставим варенье на огонь и доводим до кипения. Моем и стерилизуем банки и крышки. Переливаем туда варенье и закручиваем. Храним в прохладном темном месте.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочных абрикосов в сиропе на зиму. Фруктовая заготовка выручит при приготовлении в зимнее время тортов и других десертов.