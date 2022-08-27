Как приготовить "Винегрет", чтобы свекла не закрасила все в один цвет: мало кто об этом знает

Благодаря этой хитрости, вы получите разноцветный, а не однотонный красный салат.

"Винегрет" на ряду с "Оливье" — один из самых популярных салатов, которые любят многие. Рецепт этого блюда очень простой и бюджетный, а особенно для тех, у кого есть собственный огород. Однако есть у салата небольшой минус. Вроде как ингредиентов много, а цвет готового блюда всегда красный, ведь свекла все закрашивает. Как этого избежать?

Чтобы винегрет был с виду цветным, нужно знать одну "хитрость", пишет prostoway. Отметим, что секрет очень простой, и потребует всего одного действия.

Как сохранить цвет всех овощей в "Винегрете"

Все что нужно сделать, это тем маслом, которым будете смазывать салат, добавить отдельно в порезанную кубиками свеклу, а не ко всем овощам вместе. Таким образом, масло сделает некую защитную оболочку вокруг свеклы и не даст ей закрасить картофель, морковь, лук и другие ингредиенты.

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Также, если вы добавляете в "Винегрет" горошек, ловите еще один лайфхак. Перед варкой для салата, его желательно заморозить, а потом бросить в кипяток и проварить 5-7 минут. А сам салат заправлять лучше только солью и любимой пряностью, без добавления уксуса.

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