Як приготувати "Вінегрет", щоб буряк не зафарбував все в один колір: мало хто про це знає

Завдяки цій хитрості, ви отримаєте різнобарвний, а не однотонний червоний салат.

"Вінегрет" поряд з "Олів’є" — один із найпопулярніших салатів, які люблять багато хто. Рецепт цієї страви дуже простий і бюджетний, а особливо для тих, хто має власний город. Проте є салат невеликий мінус. Начебто інгредієнтів багато, а колір готової страви завжди червоний, адже буряк все зафарбовує. Як цього уникнути?

Щоб вінегрет був на вигляд кольоровим, потрібно знати одну "хитрість", пише prostoway. Зазначимо, що секрет дуже простий, і вимагатиме лише однієї дії.

Як зберегти колір усіх овочів у "Вінегреті"

Все що потрібно зробити, це тим маслом, яким змащуватимете салат, додати окремо в порізані кубиками буряки, а не до всіх овочів разом. Таким чином, олія зробить якусь захисну оболонку навколо буряків і не дасть їй зафарбувати картоплю, моркву, цибулю та інші інгредієнти.

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Також, якщо ви додаєте до "Вінегрету" горошок, ловіть ще один лайфхак. Перед варінням для салату його бажано заморозити, а потім кинути в окріп і проварити 5-7 хвилин. А сам салат заправляти краще лише сіллю та улюбленою пряністю, без додавання оцту.

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