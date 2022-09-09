Как правильно солить гречку при варке: многие делают ошибку

На 1 стакан гречки достаточно добавиться всего 0.5 чайной ложки соли без горки.

Гречка — это одна из самых распространенных каш, которую используют как гарнир. Для того чтобы гречка не напоминала слипшуюся кашицу, важно знать, как ее правильно приготовить, и одним из "пунктов" является своевременное добавление соли в блюдо.

Оказывается, многие домохозяйки делают это неправильно, пишет Ukr.Media. Давайте тогда разбираться, как же правильно варить гречку, и когда ее нужно солить: в начале или в конце варки.

Как правильно готовить гречку

Первое, что нужно помнить, что перед тем как поставить кашу вариться, гречневую крупу нужно очистить. Для этого достаточно ее просто замочить в воде, так все мелкие соринки всплывут, и их можно будет убрать. После гречку отправьте в кастрюлю и залейте водой в соотношении 1 к 2.

Второе правило — кашу нужно сразу же посолить. То есть зажигаете плиту, ставите кастрюлю и сразу солите.

И, как бонус, третье "правило": чтобы вкус гречки стал насыщеннее, после выключение огня, оставьте кашу немного настояться.

Напомним, что диетолог Светлана Фус рассказала, с чем лучше употреблять гречневую кашу для максимальной пользы.