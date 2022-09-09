Як правильно солити гречку при варінні: багато хто робить помилку

На 1 склянку гречки достатньо додатись всього 0.5 чайної ложки солі без гірки.

Гречка — це одна з найпоширеніших каш, яку використовують як гарнір. Для того, щоб гречка не нагадувала кашку, що злиплася, важливо знати, як її правильно приготувати, і одним з "пунктів" є своєчасне додавання солі в страву.

Виявляється, багато домогосподарок роблять це неправильно, пише Ukr.Media. Давайте тоді розбиратися, як правильно варити гречку, і коли її потрібно солити: на початку або в кінці варіння.

Як правильно готувати гречку

Перше, що потрібно пам’ятати, що перед тим, як поставити кашу варитися, гречану крупу потрібно очистити. Для цього достатньо її просто замочити у воді, так усе дрібне сміття спливуть, і його можна буде прибрати. Після цього гречку відправте в каструлю і залийте водою у співвідношенні 1 до 2.

Друге правило — кашу потрібно відразу ж посолити. Тобто запалюєте плиту, ставите каструлю і одразу соліть.

І, як бонус, третє "правило": щоб смак гречки став більш насиченим, після вимикання вогню, залиште кашу трохи настоятися.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розповіла, з чим краще вживати гречану кашу для максимальної користі.