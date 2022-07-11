Що додати в гречку, щоб було ну дуже смачно: приготуйте кашу по-новому з цим рецептом

Відмінний варіант обіду або вечері без клопоту

Попри те, що гречана каша сама по собі дуже смачна, при її частому вживанні вона може набриднути. Важливо не тільки правильно готувати гречану крупу, але й подумати про додаткові інгредієнти, які зроблять страву ще смачнішою.

Гречана каша зі смаженою курячою печінкою, морквою та цибулею — безпрограшна в усіх відношеннях страва. Готується вона просто, і виходить ситною, корисною та смачною.

Як приготувати гречку з курячою печінкою

Інгредієнти:

гречана крупа – 200 г;

куряча печінка – 300 г;

морква – 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

олія;

вода – 350 мл;

сіль, перець – до смаку.

Приготування:

Овочі очистіть, вимийте, наріжте цибулю кубиками, моркву можна натерти на великій тертці. Розігрійте на сковороді олію, відправте на неї пасерувати морквяно-цибульну суміш на 3 хвилини. Курячу печінку розріжте, видаліть прожилки, вимийте, дайте стекти воді і обсмажте на сковороді окремо від овочів на сильному вогні. Коли з’явиться скоринка, змішайте з овочами, посоліть, додайте 3-4 ложки води і тушкуйте 5 хвилин під кришкою. Промийте гречану крупу та відправляйте її на сковороду з печінкою та овочами. Обсмажте кілька хвилин, залийте гарячою водою, щоб повністю покрилася крупа. Коли вода закипить, зробіть вогонь тихіше і тушкуйте кашу до повного випаровування рідини, не перемішуючи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гречану кашу, щоб вона вийшла розсипчастою.