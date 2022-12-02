Квашеная капуста с… медом! Рецепт блюда, который захочет выведать свекровь (видео)
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Капуста получается невероятно хрустящая, такая вкусная
А вы знали, что квашеная капуста входит в список продуктов питания, которыми следует запастись при отсутствии света и газа? Это универсальная заготовка, которая спасает при чрезвычайных ситуациях.
Если обычная квашеная капуста немного надоела, то это блюдо можно приготовить по-новому. Выходит невероятно вкусной и хрустящей капуста, если выдержать ее в маринаде с медом. Рецептом квашеной капусты с медом поделилась украинская фудблогерша Татьяна (_tanyushina_) в Инстаграме.
Как приготовить квашеную капусту с медом
- Сначала нужно сварить рассол: на 1 л воды – 1,5 ст. л. соли. Довести до кипения и охладить до теплого.
- Добавить 1,5 ст. л. меда и размешать, чтобы растворился. Оставить, чтобы полностью остыл.
- Капусту нашинковать. По желанию, добавить моркови.
- Плотно утрамбовать в ту посуду, в которой вы квасите.
- Залить рассолом, прикрыть и оставить на столе на 1,5-2,5 дня. В зависимости от температуры на вашей кухне. Чем теплее, тем быстрее квасится капуста. Поэтому через сутки пробуйте!
И обязательно выпускайте образующиеся газы с помощью, например, палочки для суши (только не металлическим предметом).
Готовую капусту обязательно поставить в холодильник. Подавать с душистым маслом и лучком.
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