Как приготовить бисквитный рулет из доступных ингредиентов: упрощенный рецепт (видео)
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Такой бисквит долго хранится, а готовить его очень быстро
Чтобы такого сладкого и, обязательно, вкусного приготовить на праздник Нового года-2023? Идей есть множество: от паляницы с сухофруктами, праздничных пирожных "Шишки" до нежного торта "Медовик" на сковороде, а также бисквитного рулета с кремом, рецепт которого мы публикуем в этом материале.
О том, как приготовить такой простой десерт, рассказала украинский кондитер Лиза Глинская. Этот бисквит из доступных ингредиентов, имеет длительный срок хранения, его можно приготовить заранее и очень быстро.
Как приготовить бисквитный рулет с кремом
Ингредиенты:
- 250 г яиц (5 штук)
- 120 г сахара (0.8 стакана)
- 130 г муки (1 стакан)
- Ванильный сахар
- 5 г разрыхлителя
- 200 г абрикосового варенья (или вареной сгущенки) (1 стакан)
- 50 г сливочного масла, жирностью 62%
- Сахарная пудра (для декора)
- стакан объемом 200 мл
Приготовление:
- Смешиваем муку с разрыхлителем, а сахар с ванильным сахаром.
- Соединяем яйца с сахаром и взбиваем на высоких оборотах (5-7 минут).
- Растапливаем сливочное масло в микроволновке.
- Взбиваем варенье блендером, чтобы не было больших кусочков.
- Добавляем к взбитым яйцам сливочное масло. Осторожно перемешиваем.
- Добавляем понемногу муку с разрыхлителем. Осторожно вмешиваем в тесто.
- Выливаем тесто на противень с пергаментом. Разравниваем его.
- Выпекаем в разогретой духовке при температуре 185 градусов, 10-12 минут.
- Пока тесто еще горячее, перекладываем его на стол, накрываем пергаментом, переворачиваем. Снимаем пергамент, на котором выпекалось тесто. Накрываем еще одним кусочком пергамента и переворачиваем.
- Пока бисквит тёплый, смазываем его вареньем.
- Скручиваем бисквит в рулет. Отправляем его в холодильник на несколько часов.
- Присыпаем сахарной пудрой.
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