Как приготовить бисквитный рулет из доступных ингредиентов: упрощенный рецепт (видео)

Такой бисквит долго хранится, а готовить его очень быстро

Чтобы такого сладкого и, обязательно, вкусного приготовить на праздник Нового года-2023? Идей есть множество: от паляницы с сухофруктами, праздничных пирожных "Шишки" до нежного торта "Медовик" на сковороде, а также бисквитного рулета с кремом, рецепт которого мы публикуем в этом материале.

О том, как приготовить такой простой десерт, рассказала украинский кондитер Лиза Глинская. Этот бисквит из доступных ингредиентов, имеет длительный срок хранения, его можно приготовить заранее и очень быстро.

Как приготовить бисквитный рулет с кремом

Ингредиенты:

250 г яиц (5 штук)

120 г сахара (0.8 стакана)

130 г муки (1 стакан)

Ванильный сахар

5 г разрыхлителя

200 г абрикосового варенья (или вареной сгущенки) (1 стакан)

50 г сливочного масла, жирностью 62%

Сахарная пудра (для декора)

стакан объемом 200 мл

Приготовление:

Смешиваем муку с разрыхлителем, а сахар с ванильным сахаром. Соединяем яйца с сахаром и взбиваем на высоких оборотах (5-7 минут). Растапливаем сливочное масло в микроволновке. Взбиваем варенье блендером, чтобы не было больших кусочков. Добавляем к взбитым яйцам сливочное масло. Осторожно перемешиваем. Добавляем понемногу муку с разрыхлителем. Осторожно вмешиваем в тесто. Выливаем тесто на противень с пергаментом. Разравниваем его. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 185 градусов, 10-12 минут. Пока тесто еще горячее, перекладываем его на стол, накрываем пергаментом, переворачиваем. Снимаем пергамент, на котором выпекалось тесто. Накрываем еще одним кусочком пергамента и переворачиваем. Пока бисквит тёплый, смазываем его вареньем. Скручиваем бисквит в рулет. Отправляем его в холодильник на несколько часов. Присыпаем сахарной пудрой.

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