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Как приготовить бисквитный рулет из доступных ингредиентов: упрощенный рецепт (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Бисквитный рулет с кремом Новость обновлена 25 декабря 2022, 15:09
Бисквитный рулет с кремом. Фото Скриншот видео

Такой бисквит долго хранится, а готовить его очень быстро

Чтобы такого сладкого и, обязательно, вкусного приготовить на праздник Нового года-2023? Идей есть множество: от паляницы с сухофруктами, праздничных пирожных "Шишки" до нежного торта "Медовик" на сковороде, а также бисквитного рулета с кремом, рецепт которого мы публикуем в этом материале.

О том, как приготовить такой простой десерт, рассказала украинский кондитер Лиза Глинская. Этот бисквит из доступных ингредиентов, имеет длительный срок хранения, его можно приготовить заранее и очень быстро.

Как приготовить бисквитный рулет с кремом

Ингредиенты:

  • 250 г яиц (5 штук)
  • 120 г сахара (0.8 стакана)
  • 130 г муки (1 стакан)
  • Ванильный сахар
  • 5 г разрыхлителя
  • 200 г абрикосового варенья (или вареной сгущенки) (1 стакан)
  • 50 г сливочного масла, жирностью 62%
  • Сахарная пудра (для декора)
  • стакан объемом 200 мл

Приготовление:

  1. Смешиваем муку с разрыхлителем, а сахар с ванильным сахаром.
  2. Соединяем яйца с сахаром и взбиваем на высоких оборотах (5-7 минут).
  3. Растапливаем сливочное масло в микроволновке.
  4. Взбиваем варенье блендером, чтобы не было больших кусочков.
  5. Добавляем к взбитым яйцам сливочное масло. Осторожно перемешиваем.
  6. Добавляем понемногу муку с разрыхлителем. Осторожно вмешиваем в тесто.
  7. Выливаем тесто на противень с пергаментом. Разравниваем его.
  8. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 185 градусов, 10-12 минут.
  9. Пока тесто еще горячее, перекладываем его на стол, накрываем пергаментом, переворачиваем. Снимаем пергамент, на котором выпекалось тесто. Накрываем еще одним кусочком пергамента и переворачиваем.
  10. Пока бисквит тёплый, смазываем его вареньем.
  11. Скручиваем бисквит в рулет. Отправляем его в холодильник на несколько часов.
  12. Присыпаем сахарной пудрой.

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#Десерты #Рецепты #Выпечка