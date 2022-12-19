Рецепт эффектного рождественского десерта: как приготовить пирожные "Шишки" (видео)

Украсят праздничный стол и придадут особое настроение

Это эффектный праздничный десерт. Самое приятное в этом рецепте его простота и быстрота приготовления. Пирожные из шоколадных хлопьев готовятся из шести ингредиентов, без выпечки в духовке.

Дети будут в восторге от этого блюда, а еще вы можете приобщить их к самому процессу приготовления. Приготовить "Шишки" можно заранее, они хорошо хранятся в холодильнике и не теряют своих вкусовых качеств. Рецептом необычных пирожных поделилась фудблогерша Анна в Инстаграме.

Как приготовить пирожные "Шишки"

Ингредиенты на 12 шт.:

350 г печенья топленое молоко

50 мл молока

150 мл сгущенки

80 г сливочного масла

3 ст.л. какао

шоколадные хлопья, сахарная пудра

Приготовление:

Печенье измельчаем в крошку. Смешиваем венчиком в отдельной посуде молоко, сгущенку, мягкое сливочное масло и какао, добавляем постепенно крошку печенья и замешиваем мягкое пластичное тесто. Делим тесто на 12 или более частей, в зависимости какого размера шишки вы хотите, формируем шишки из теста, декорируем их хлопьями. По желанию тесто можно наполнить шоколадной пастой, на 1 шишку нужно 1/2 ч.л. пасты. Хлопья хорошо будут держаться на шишках, если вы дополнительно охладите их в холодильнике в течение 1 часа. При подаче посыпаем сахарной пудрой

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