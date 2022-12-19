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Рецепт эффектного рождественского десерта: как приготовить пирожные "Шишки" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить пирожные Шишки – простой рецепт Новость обновлена 19 декабря 2022, 13:50
Как приготовить пирожные Шишки – простой рецепт. Фото delo-vcusa

Украсят праздничный стол и придадут особое настроение

Это эффектный праздничный десерт. Самое приятное в этом рецепте его простота и быстрота приготовления. Пирожные из шоколадных хлопьев готовятся из шести ингредиентов, без выпечки в духовке.

Дети будут в восторге от этого блюда, а еще вы можете приобщить их к самому процессу приготовления. Приготовить "Шишки" можно заранее, они хорошо хранятся в холодильнике и не теряют своих вкусовых качеств. Рецептом необычных пирожных поделилась фудблогерша Анна в Инстаграме.

Как приготовить пирожные "Шишки"

Ингредиенты на 12 шт.:

  • 350 г печенья топленое молоко
  • 50 мл молока
  • 150 мл сгущенки
  • 80 г сливочного масла
  • 3 ст.л. какао
  • шоколадные хлопья, сахарная пудра

Приготовление:

  1. Печенье измельчаем в крошку.
  2. Смешиваем венчиком в отдельной посуде молоко, сгущенку, мягкое сливочное масло и какао, добавляем постепенно крошку печенья и замешиваем мягкое пластичное тесто.
  3. Делим тесто на 12 или более частей, в зависимости какого размера шишки вы хотите, формируем шишки из теста, декорируем их хлопьями. По желанию тесто можно наполнить шоколадной пастой, на 1 шишку нужно 1/2 ч.л. пасты.
  4. Хлопья хорошо будут держаться на шишках, если вы дополнительно охладите их в холодильнике в течение 1 часа.
  5. При подаче посыпаем сахарной пудрой

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#Десерты #Рецепты #Пирожное