Рецепт эффектного рождественского десерта: как приготовить пирожные "Шишки" (видео)
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Украсят праздничный стол и придадут особое настроение
Это эффектный праздничный десерт. Самое приятное в этом рецепте его простота и быстрота приготовления. Пирожные из шоколадных хлопьев готовятся из шести ингредиентов, без выпечки в духовке.
Дети будут в восторге от этого блюда, а еще вы можете приобщить их к самому процессу приготовления. Приготовить "Шишки" можно заранее, они хорошо хранятся в холодильнике и не теряют своих вкусовых качеств. Рецептом необычных пирожных поделилась фудблогерша Анна в Инстаграме.
Как приготовить пирожные "Шишки"
Ингредиенты на 12 шт.:
- 350 г печенья топленое молоко
- 50 мл молока
- 150 мл сгущенки
- 80 г сливочного масла
- 3 ст.л. какао
- шоколадные хлопья, сахарная пудра
Приготовление:
- Печенье измельчаем в крошку.
- Смешиваем венчиком в отдельной посуде молоко, сгущенку, мягкое сливочное масло и какао, добавляем постепенно крошку печенья и замешиваем мягкое пластичное тесто.
- Делим тесто на 12 или более частей, в зависимости какого размера шишки вы хотите, формируем шишки из теста, декорируем их хлопьями. По желанию тесто можно наполнить шоколадной пастой, на 1 шишку нужно 1/2 ч.л. пасты.
- Хлопья хорошо будут держаться на шишках, если вы дополнительно охладите их в холодильнике в течение 1 часа.
- При подаче посыпаем сахарной пудрой
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