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Рецепт ефектного різдвяного десерту: як приготувати тістечка "Шишки" (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як приготувати тістечка Шишки - простий рецепт Новина оновлена 19 грудня 2022, 13:50
Як приготувати тістечка Шишки - простий рецепт. Фото delo-vcusa

Прикрасять святковий стіл і додадуть особливого настрою

Це ефектний святковий десерт. Саме приємне в цьому рецепті його простота і швидкість приготування. Тістечка з шоколадних пластівців готуються із шести інгредієнтів, без випікання в духовці.

Діти будуть у захваті від цієї страви, а ще ви можете прилучити їх до самого процесу приготування. Приготувати "Шишки" можна наперед, вони добре зберігаються в холодильнику і не втрачають своїх смакових якостей. Рецептом незвичайних тістечок поділилась фудблогерка Анна в Інстаграмі.

Як приготувати тістечка "Шишки"

Інгредієнти на 12 шт.:

  • 350 г печива топлене молоко
  • 50 мл молока
  • 150 мл згущеного молока
  • 80 г вершкового масла
  • 3 ст.л. какао
  • шоколадні пластівці, цукрова пудра

Приготування:

  1. Печиво подрібнюємо в крихту.
  2. Змішуємо вінчиком в окремому посуді молоко, згущене молоко, м’яке вершкове масло і какао, додаємо поступово крихту печива і замішуємо м‘яке пластичне тісто.
  3. Ділимо тісто на 12 чи більше частин, в залежності якого розміру шишки ви хочете, формуємо шишки з тіста, декоруємо їх пластівцями. По бажанню тісто можна наповнити шоколадною пастою, на 1 шишку треба 1/2 ч.л. пасти.
  4. Пластівці гарно будуть триматися на шишках, якщо ви додатково охолодите їх в холодильнику протягом 1 години.
  5. При подачі посипаємо цукровою пудрою

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Теги:
#Десерти #Рецепти #Тістечко