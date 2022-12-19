Рецепт ефектного різдвяного десерту: як приготувати тістечка "Шишки" (відео)
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Прикрасять святковий стіл і додадуть особливого настрою
Це ефектний святковий десерт. Саме приємне в цьому рецепті його простота і швидкість приготування. Тістечка з шоколадних пластівців готуються із шести інгредієнтів, без випікання в духовці.
Діти будуть у захваті від цієї страви, а ще ви можете прилучити їх до самого процесу приготування. Приготувати "Шишки" можна наперед, вони добре зберігаються в холодильнику і не втрачають своїх смакових якостей. Рецептом незвичайних тістечок поділилась фудблогерка Анна в Інстаграмі.
Як приготувати тістечка "Шишки"
Інгредієнти на 12 шт.:
- 350 г печива топлене молоко
- 50 мл молока
- 150 мл згущеного молока
- 80 г вершкового масла
- 3 ст.л. какао
- шоколадні пластівці, цукрова пудра
Приготування:
- Печиво подрібнюємо в крихту.
- Змішуємо вінчиком в окремому посуді молоко, згущене молоко, м’яке вершкове масло і какао, додаємо поступово крихту печива і замішуємо м‘яке пластичне тісто.
- Ділимо тісто на 12 чи більше частин, в залежності якого розміру шишки ви хочете, формуємо шишки з тіста, декоруємо їх пластівцями. По бажанню тісто можна наповнити шоколадною пастою, на 1 шишку треба 1/2 ч.л. пасти.
- Пластівці гарно будуть триматися на шишках, якщо ви додатково охолодите їх в холодильнику протягом 1 години.
- При подачі посипаємо цукровою пудрою
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