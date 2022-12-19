Рецепт ефектного різдвяного десерту: як приготувати тістечка "Шишки" (відео)

Прикрасять святковий стіл і додадуть особливого настрою

Це ефектний святковий десерт. Саме приємне в цьому рецепті його простота і швидкість приготування. Тістечка з шоколадних пластівців готуються із шести інгредієнтів, без випікання в духовці.

Діти будуть у захваті від цієї страви, а ще ви можете прилучити їх до самого процесу приготування. Приготувати "Шишки" можна наперед, вони добре зберігаються в холодильнику і не втрачають своїх смакових якостей. Рецептом незвичайних тістечок поділилась фудблогерка Анна в Інстаграмі.

Як приготувати тістечка "Шишки"

Інгредієнти на 12 шт.:

350 г печива топлене молоко

50 мл молока

150 мл згущеного молока

80 г вершкового масла

3 ст.л. какао

шоколадні пластівці, цукрова пудра

Приготування:

Печиво подрібнюємо в крихту. Змішуємо вінчиком в окремому посуді молоко, згущене молоко, м’яке вершкове масло і какао, додаємо поступово крихту печива і замішуємо м‘яке пластичне тісто. Ділимо тісто на 12 чи більше частин, в залежності якого розміру шишки ви хочете, формуємо шишки з тіста, декоруємо їх пластівцями. По бажанню тісто можна наповнити шоколадною пастою, на 1 шишку треба 1/2 ч.л. пасти. Пластівці гарно будуть триматися на шишках, якщо ви додатково охолодите їх в холодильнику протягом 1 години. При подачі посипаємо цукровою пудрою

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