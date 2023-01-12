Супербыстрый рецепт для настоящих гурманов всего из четырех ингредиентов
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Этот простой рецепт запеченного камамбера доставит удовольствие всем любителям сыра
Благодаря только четырем ингредиентам и сверхбыстрому приготовлению, этот мягкий и расплавленный камамбер станет отличным решением и для ужина, и если вы ждете друзей. Отличный рецепт расплавленного сыра, идеально подходит к вину или разнообразным коктейлям, которые вы легко можете приготовить по нашему рецепту, в качестве закуски или как часть вкусного ужина.
Камамбер по этому рецепту посыпают хрустящим беконом, розмарином и поливают медом. Он имеет насыщенный и приятный вкус. Рецептом такого вкусного фондю в микроволновке поделились девушки из wandercooks.com.
Что такое печеный камамбер
Запеченный камамбер — это кружочек камамбера со срезанной верхушкой, запекаемый до расплавления со специями и маслом, часто подается с ломтиками хрустящего хлеба.
Ингредиенты:
- Камамбер — 1 шт
- Бекон – 3-4 кусочка
- Розмарин, укроп, орегано, чабрец — по выбору
- Мед
Приготовление:
- Обжарьте бекон и розмарин в сковороде на среднем огне в течение нескольких минут. Надо дождаться пока бекон не станет хрустящим, а розмарин — ароматным.
- Снимите с огня и отставьте.
- Срежьте верхнюю кожуру из сырого камамбера.
- Положите сыр на тарелку, подходящую для использования в микроволновке и готовьте на высокой мощности примерно 45 секунд пока сыр не расплавится.
- Посыпьте растопленный камамбер жареным беконом и розмарином и полейте медом.
- При желании: приправьте по вкусу морской солью и черным перцем.
- Подавайте немедленно с ломтиками любимого хрустящего хлеба или ешьте прямо ложкой!
Если вы сторонник более традиционного метода, можно приготовить камамбер в духовом шкафу, для этого предварительно разогрейте духовку до 180°C и запекайте сыр в неглубокой посуде 12-15 минут. Также вы можете воспользоваться нашим рецептом и приготовить вкусный хлеб без муки и дрожжей.