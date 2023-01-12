Супербыстрый рецепт для настоящих гурманов всего из четырех ингредиентов

Этот простой рецепт запеченного камамбера доставит удовольствие всем любителям сыра

Благодаря только четырем ингредиентам и сверхбыстрому приготовлению, этот мягкий и расплавленный камамбер станет отличным решением и для ужина, и если вы ждете друзей. Отличный рецепт расплавленного сыра, идеально подходит к вину или разнообразным коктейлям, которые вы легко можете приготовить по нашему рецепту, в качестве закуски или как часть вкусного ужина.

Камамбер по этому рецепту посыпают хрустящим беконом, розмарином и поливают медом. Он имеет насыщенный и приятный вкус. Рецептом такого вкусного фондю в микроволновке поделились девушки из wandercooks.com.

Что такое печеный камамбер

Запеченный камамбер — это кружочек камамбера со срезанной верхушкой, запекаемый до расплавления со специями и маслом, часто подается с ломтиками хрустящего хлеба.

Ингредиенты:

Камамбер — 1 шт

Бекон – 3-4 кусочка

Розмарин, укроп, орегано, чабрец — по выбору

Мед

Приготовление:

Обжарьте бекон и розмарин в сковороде на среднем огне в течение нескольких минут. Надо дождаться пока бекон не станет хрустящим, а розмарин — ароматным. Снимите с огня и отставьте. Срежьте верхнюю кожуру из сырого камамбера. Положите сыр на тарелку, подходящую для использования в микроволновке и готовьте на высокой мощности примерно 45 секунд пока сыр не расплавится. Посыпьте растопленный камамбер жареным беконом и розмарином и полейте медом. При желании: приправьте по вкусу морской солью и черным перцем. Подавайте немедленно с ломтиками любимого хрустящего хлеба или ешьте прямо ложкой!

Если вы сторонник более традиционного метода, можно приготовить камамбер в духовом шкафу, для этого предварительно разогрейте духовку до 180°C и запекайте сыр в неглубокой посуде 12-15 минут. Также вы можете воспользоваться нашим рецептом и приготовить вкусный хлеб без муки и дрожжей.