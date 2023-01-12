Супершвидкий рецепт для справжніх гурманів усього з чотирьох інгредієнтів
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Цей простий рецепт запеченого камамбера принесе задоволення всім любителям сиру
Завдяки лише чотирьом інгредієнтам та надшвидкому приготуванню, цей м’який та розплавлений камамбер стане у нагоді й для вечері, і якщо ви чекаєте на друзів. Смачна їжа з розплавленим сиром, ідеально підходить до вина або різноманітних коктейлів, які ви легко можете приготувати за нашим рецептом, у якості закуски або як частина смачної вечері.
Камамбер посипаний хрустким беконом, розмарином і медом має насичений та приємний смак. Рецептом такого смачного фондю в мікрохвильовці поділилися дівчата з wandercooks.com.
Що таке печений камамбер
Запечений камамбер — це кружальце камамбера зі зрізаною верхівкою, яке запікають до розплавлення із спеціями та олією, часто подають із скибочками хрусткого хліба для занурення.
Інгредієнти:
- Камамбер — 1 шт
- Бекон — 3-4 шматочки
- Розмарин, кріп, орегано, чебрець — на вибір
- Мед
Приготування:
- Обсмажте бекон і розмарин на сковороді на середньому вогні протягом кількох хвилин. Треба дочекатись доки бекон не стане хрустким, а розмарин — ароматним.
- Зніміть з вогню і відставте.
- Зріжте верхню шкірку з сиру камамберу.
- Покладіть сир на тарілку, придатну для використання в мікрохвильовій печі та готуйте в мікрохвильовці на високій потужності приблизно 45 секунд або доки сир не розплавиться.
- Посипте розтоплений камамбер смаженим беконом і розмарином та полийте медом.
- За бажанням: приправте за смаком морською сіллю та чорним перцем.
- Подавайте негайно зі скибочками улюбленого хрусткого хліба або їжте прямо ложкою!
Якщо ви прибічник більш традиційного методу, то можна приготувати камамбер у духовій шафі, для цього попередньо розігрійте духовку до 180°C та запікайте сир в неглибокому посуді 12-15 хвилин. Також ви можете скористатись нашим рецептом та приготувати смачний хліб без борошна та дріжджів.