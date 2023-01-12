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Супершвидкий рецепт для справжніх гурманів усього з чотирьох інгредієнтів

Автор
Анастасія Ніколаєнко
Дата публікації
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Автор
Найкраще в цьому рецепті те, що ви можете додавати все що у вас під рукою
Найкраще в цьому рецепті те, що ви можете додавати все що у вас під рукою. Фото lexeats.com

Цей простий рецепт запеченого камамбера принесе задоволення всім любителям сиру

Завдяки лише чотирьом інгредієнтам та надшвидкому приготуванню, цей м’який та розплавлений камамбер стане у нагоді й для вечері, і якщо ви чекаєте на друзів. Смачна їжа з розплавленим сиром, ідеально підходить до вина або різноманітних коктейлів, які ви легко можете приготувати за нашим рецептом, у якості закуски або як частина смачної вечері.

Камамбер посипаний хрустким беконом, розмарином і медом має насичений та приємний смак. Рецептом такого смачного фондю в мікрохвильовці поділилися дівчата з wandercooks.com.

Що таке печений камамбер

Запечений камамбер — це кружальце камамбера зі зрізаною верхівкою, яке запікають до розплавлення із спеціями та олією, часто подають із скибочками хрусткого хліба для занурення.

Інгредієнти:

  • Камамбер — 1 шт
  • Бекон — 3-4 шматочки
  • Розмарин, кріп, орегано, чебрець — на вибір
  • Мед

Приготування:

  1. Обсмажте бекон і розмарин на сковороді на середньому вогні протягом кількох хвилин. Треба дочекатись доки бекон не стане хрустким, а розмарин — ароматним.
  2. Зніміть з вогню і відставте.
  3. Зріжте верхню шкірку з сиру камамберу.
  4. Покладіть сир на тарілку, придатну для використання в мікрохвильовій печі та готуйте в мікрохвильовці на високій потужності приблизно 45 секунд або доки сир не розплавиться.
  5. Посипте розтоплений камамбер смаженим беконом і розмарином та полийте медом.
  6. За бажанням: приправте за смаком морською сіллю та чорним перцем.
  7. Подавайте негайно зі скибочками улюбленого хрусткого хліба або їжте прямо ложкою!
Камамбер також можна подавати з крекерами, хлібними паличками або скибочками моркви чи огірка
lexeats.com

Якщо ви прибічник більш традиційного методу, то можна приготувати камамбер у духовій шафі, для цього попередньо розігрійте духовку до 180°C та запікайте сир в неглибокому посуді 12-15 хвилин. Також ви можете скористатись нашим рецептом та приготувати смачний хліб без борошна та дріжджів.

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#Рецепт #Сир #Камамбер