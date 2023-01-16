Невероятный рецепт идеальных сырников как в ресторане: выходят у всех без исключений

Секрет приготовления безупречных сырников оказался очень прост

Если вы перестали готовить сырники, потому что они никогда не получаются — имеем отличную новость! Найден проверенный рецепт сырников, которые всегда получаются совершенными.

Также обратите внимание на рецепт сырников от судьи "МастерШеф", Владимира Ярославского.

Автор кулинарного блога "Готовьте и смакуйте", обращает внимание на то, что ни в коем случае не стоит взбивать творог блендером!

Ингредиенты:

Творог 9% — 450 гр

Яйцо — 1 шт.

Сахар – 2 ст.л

Манка — 2 ст.л

Ванильный ароматизатор

Шоколад – 50 гр

Приготовление:

Творог жирностью 9% помять толкушкой, или перетереть через сито. Добавить яйцо, манку, сахар, ваниль, еще раз хорошенько помять и оставить на 30 мин в холодильнике. Сформировать из творога шарики, в середину каждого положить кусок шоколада и обвалять в муке. С помощь обыкновенного стакана формируем идеальную форму сырников (смотрите видео, там показано как это сделать). Сырники можно замораживать или жарить сразу. Замороженные сырники перед жаркой можно не размораживать, но нужно жарить под крышкой. Подавать со сгущенкой и фруктами.

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