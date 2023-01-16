Невероятный рецепт идеальных сырников как в ресторане: выходят у всех без исключений
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Секрет приготовления безупречных сырников оказался очень прост
Если вы перестали готовить сырники, потому что они никогда не получаются — имеем отличную новость! Найден проверенный рецепт сырников, которые всегда получаются совершенными.
Также обратите внимание на рецепт сырников от судьи "МастерШеф", Владимира Ярославского.
Автор кулинарного блога "Готовьте и смакуйте", обращает внимание на то, что ни в коем случае не стоит взбивать творог блендером!
Ингредиенты:
- Творог 9% — 450 гр
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар – 2 ст.л
- Манка — 2 ст.л
- Ванильный ароматизатор
- Шоколад – 50 гр
Приготовление:
- Творог жирностью 9% помять толкушкой, или перетереть через сито.
- Добавить яйцо, манку, сахар, ваниль, еще раз хорошенько помять и оставить на 30 мин в холодильнике.
- Сформировать из творога шарики, в середину каждого положить кусок шоколада и обвалять в муке.
- С помощь обыкновенного стакана формируем идеальную форму сырников (смотрите видео, там показано как это сделать).
- Сырники можно замораживать или жарить сразу. Замороженные сырники перед жаркой можно не размораживать, но нужно жарить под крышкой.
- Подавать со сгущенкой и фруктами.
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