Неймовірний рецепт ідеальних сирників як в ресторані: виходять у всіх без виключень

Секрет приготування бездоганних сирників виявився дуже простим

Якщо ви перестали готувати сирники, бо вони завжди якісь недолугі — маємо чудову новину! Знайдено перевірений рецепт цієї страви, яка завжди виходить досконалою.

Також маємо для вас рецепт сирників від судді "МастерШеф", Володимира Ярославського.

Автор кулінарного блогу "Готуйте та смакуйте", звертає увагу, що ні в якому разі не варто збивати сир блендером!

Складові:

Сир 9% — 450 гр

Яйце — 1 шт.

Цукор — 2 ст.л

Манка — 2 ст.л

Ванільний ароматизатор

Шоколад — 50 гр

Приготування:

Сир жирністю 9% пом’яти товкачем, чи перетерти через сито. Додати яйце, манку, цукор, ваніль, ще раз гарненько пом’яти й лишити на 30 хв в холодильнику. Тоді з сиру сформувати кульки, в середину кожної покласти шматок шоколаду, та обваляти в борошні. За допомогу звичайного стакану формуємо ідеальну форму сирників (дивіться відео, там показано як це зробити). Сирники можна заморожувати або смажити відразу. Заморожені сирники перед смаженням не треба розморожувати, потрібно лише смажити під кришкою. Подавати зі згущеним молоком та фруктами.

Якщо вам сподобався цей рецепт, дізнайтесь як приготувати солоні сирники без пшеничного борошна, чи взагалі без яєць і борошна.