Много кунжута и мало муки: как приготовить хрустящее печенье за 15 минут

Вкусное кунжутное печенье понравится как детям, так и взрослым

Очень простой рецепт, который займёт немного вашего времени и требует минимальное количество ингредиентов. Итальянцы в тесто этого чудесного печенья часто добавляют цедру апельсина и ваниль.

Традиционное итальянское печенье с кунжутом впервые начали выпекать на Сицилии. Оно также известно под названием Biscotti Reginelle, что переводится как "Печенье королевы". Также обратите внимание на незатейливый рецепт овсяного печенья с бананом и шоколадной крошкой.

Автор кулинарного блога вкусных рецептов v.vanilinka рассказывает, что можно использовать кокосовое масло вместо сливочного, результат также будет непревзойденным. Для приготовления теста понадобится миксер, но использование блендера допускается.

Ингредиенты:

150 г кунжута

2 ст.л мака (по желанию)

1 яйцо

50-60 г сахара

50 г сливочного масла

70 г муки

1/2 ч.л разрыхлителя

щепотка соли

Приготовление:

Кунжут нужно слегка обжарить на сковороде. Мак залейте кипятком, дайте постоять и откиньте на сито. Мягкое масло взбейте с сахаром, добавьте яйцо и снова взбейте. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте с помощью миксера. Добавьте кунжут и мак, тщательно перемешайте. Тесто поставьте в холодильник на час-два, чтобы легче было сформировать печенье. Если спешите – воспользуйтесь 2 чайными ложками, как показано в видео. Выпекайте печенье до румяного цвета в духовке при 170-180 градусах примерно 15 минут.

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