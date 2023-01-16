Много кунжута и мало муки: как приготовить хрустящее печенье за 15 минут
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Вкусное кунжутное печенье понравится как детям, так и взрослым
Очень простой рецепт, который займёт немного вашего времени и требует минимальное количество ингредиентов. Итальянцы в тесто этого чудесного печенья часто добавляют цедру апельсина и ваниль.
Традиционное итальянское печенье с кунжутом впервые начали выпекать на Сицилии. Оно также известно под названием Biscotti Reginelle, что переводится как "Печенье королевы". Также обратите внимание на незатейливый рецепт овсяного печенья с бананом и шоколадной крошкой.
Автор кулинарного блога вкусных рецептов v.vanilinka рассказывает, что можно использовать кокосовое масло вместо сливочного, результат также будет непревзойденным. Для приготовления теста понадобится миксер, но использование блендера допускается.
Ингредиенты:
- 150 г кунжута
- 2 ст.л мака (по желанию)
- 1 яйцо
- 50-60 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 70 г муки
- 1/2 ч.л разрыхлителя
- щепотка соли
Приготовление:
- Кунжут нужно слегка обжарить на сковороде.
- Мак залейте кипятком, дайте постоять и откиньте на сито.
- Мягкое масло взбейте с сахаром, добавьте яйцо и снова взбейте.
- Добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте с помощью миксера.
- Добавьте кунжут и мак, тщательно перемешайте.
- Тесто поставьте в холодильник на час-два, чтобы легче было сформировать печенье. Если спешите – воспользуйтесь 2 чайными ложками, как показано в видео.
- Выпекайте печенье до румяного цвета в духовке при 170-180 градусах примерно 15 минут.
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