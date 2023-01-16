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Много кунжута и мало муки: как приготовить хрустящее печенье за 15 минут

Автор
Анастасия Николаенко
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Нежное, хрустящее и ароматное печенье займет первое место среди ваших любимых рецептов
Нежное, хрустящее и ароматное печенье займет первое место среди ваших любимых рецептов. Фото thetoastedpinenut.com

Вкусное кунжутное печенье понравится как детям, так и взрослым

Очень простой рецепт, который займёт немного вашего времени и требует минимальное количество ингредиентов. Итальянцы в тесто этого чудесного печенья часто добавляют цедру апельсина и ваниль.

Традиционное итальянское печенье с кунжутом впервые начали выпекать на Сицилии. Оно также известно под названием Biscotti Reginelle, что переводится как "Печенье королевы". Также обратите внимание на незатейливый рецепт овсяного печенья с бананом и шоколадной крошкой.

Автор кулинарного блога вкусных рецептов v.vanilinka рассказывает, что можно использовать кокосовое масло вместо сливочного, результат также будет непревзойденным. Для приготовления теста понадобится миксер, но использование блендера допускается.

Ингредиенты:

  • 150 г кунжута
  • 2 ст.л мака (по желанию)
  • 1 яйцо
  • 50-60 г сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 70 г муки
  • 1/2 ч.л разрыхлителя
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Кунжут нужно слегка обжарить на сковороде.
  2. Мак залейте кипятком, дайте постоять и откиньте на сито.
  3. Мягкое масло взбейте с сахаром, добавьте яйцо и снова взбейте.
  4. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте с помощью миксера.
  5. Добавьте кунжут и мак, тщательно перемешайте.
  6. Тесто поставьте в холодильник на час-два, чтобы легче было сформировать печенье. Если спешите – воспользуйтесь 2 чайными ложками, как показано в видео.
  7. Выпекайте печенье до румяного цвета в духовке при 170-180 градусах примерно 15 минут.

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