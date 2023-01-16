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Багато кунжуту і мало борошна: як приготувати хрумке печиво за 15 хвилин

Автор
Анастасія Ніколаєнко
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Ніжне, хрустке та ароматне печиво стане вашим новим улюбленим рецептом
Ніжне, хрустке та ароматне печиво стане вашим новим улюбленим рецептом. Фото thetoastedpinenut.com

Кунжутне печиво смакуватиме як дітям, так і дорослим

Дуже прості у приготуванні смаколики, що потребують небагато часу та мінімум інгредієнтів. За оригінальним італійським рецептом до тіста можна додавати цедру апельсина та ваніль.

Традиційне італійське печиво з кунжутом вперше почали випікати на Сицилії. Воно також відоме під назвою Biscotti Reginelle, що перекладається як "Печиво королеви". Також зверніть увагу на рецепт вівсяного печива з бананом та шоколадною крихтою, яке теж готується лише 15 хвилин.

Авторка кулінарного блогу смачних рецептів v.vanilinka розповідає, що можна використовувати кокосове масло замість вершкового, результат буде неперевершеним. У приготуванні тіста можна користуватись міксером або блендером.

Інгредієнти:

  • 150 г кунжуту
  • 2 ст.л маку (за бажанням)
  • 1 яйце
  • 50-60 г цукру
  • 50 г вершкового масла
  • 70 г борошна
  • 1/2 ч.л розпушувача
  • дрібка солі

Приготування:

  1. Кунжут треба злегка обсмажити на пательні.
  2. Мак залийте кип’ятком, дайте постояти та відкиньте на сито.
  3. М’яке масло збийте з цукром, додайте яйце і знову збийте.
  4. Додайте борошно, розпушувач та сіль і знову перемішайте за допомогою міксера.
  5. Додайте кунжут та мак, ретельно перемішайте.
  6. Тісто поставте в холодильник на годинку-дві, щоб легше було сформувати печиво. Якщо поспішаєте — скористайтесь 2 чайними ложками, як показано в відео.
  7. Випікайте печиво до рум'яного кольору в духовій шафі при 170-180 градусах приблизно 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як спекти смачний хліб без борошна та дріжджів.

Теги:
#Рецепт #Кунжут #Простий рецепт #Печиво