Багато кунжуту і мало борошна: як приготувати хрумке печиво за 15 хвилин
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Кунжутне печиво смакуватиме як дітям, так і дорослим
Дуже прості у приготуванні смаколики, що потребують небагато часу та мінімум інгредієнтів. За оригінальним італійським рецептом до тіста можна додавати цедру апельсина та ваніль.
Традиційне італійське печиво з кунжутом вперше почали випікати на Сицилії. Воно також відоме під назвою Biscotti Reginelle, що перекладається як "Печиво королеви". Також зверніть увагу на рецепт вівсяного печива з бананом та шоколадною крихтою, яке теж готується лише 15 хвилин.
Авторка кулінарного блогу смачних рецептів v.vanilinka розповідає, що можна використовувати кокосове масло замість вершкового, результат буде неперевершеним. У приготуванні тіста можна користуватись міксером або блендером.
Інгредієнти:
- 150 г кунжуту
- 2 ст.л маку (за бажанням)
- 1 яйце
- 50-60 г цукру
- 50 г вершкового масла
- 70 г борошна
- 1/2 ч.л розпушувача
- дрібка солі
Приготування:
- Кунжут треба злегка обсмажити на пательні.
- Мак залийте кип’ятком, дайте постояти та відкиньте на сито.
- М’яке масло збийте з цукром, додайте яйце і знову збийте.
- Додайте борошно, розпушувач та сіль і знову перемішайте за допомогою міксера.
- Додайте кунжут та мак, ретельно перемішайте.
- Тісто поставте в холодильник на годинку-дві, щоб легше було сформувати печиво. Якщо поспішаєте — скористайтесь 2 чайними ложками, як показано в відео.
- Випікайте печиво до рум'яного кольору в духовій шафі при 170-180 градусах приблизно 15 хвилин.
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