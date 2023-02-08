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Как приготовить майонез без яиц всего за 30 секунд: рецепт, который стоит попробовать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Домашний майонез - рецепт Новость обновлена 08 февраля 2023, 22:24
Домашний майонез - рецепт. Фото pexels.com

Рецепт домашнего майонеза прост в приготовлении даже начинающим кулинарам.

Большинство майонезов, продаваемых в магазинах, слишком жирные, от чего и очень вредные. Именно поэтому мы предлагаем вам отказаться от покупных соусов, и приготовить домашний майонез, для которого не понадобятся яйца. Такой соус натуральный, полезный и очень вкусный.

Более того, как отмечает santeplus, на его приготовление у вас уйдет всего 30 секунд. Чтобы приготовить такой майонез без яиц, вам не понадобится ничего сверхъестественного, только немного специй, блендер/миксер и желание.

Домашний майонез без яиц: рецепт

Ингредиенты:

  • 100 мл соевого молока или растительного молока по вашим предпочтениям;
  • 230мл подсолнечного масла;
  • Соль;
  • Черный перец;
  • Петрушка, кинза или любая ароматная зелень;
  • пол чайной ложки горчицы;
  • половина чайной ложки соевого соуса;
  • половина чайной ложки лимонного сока;
  • 2 зубчика чеснока или больше, в зависимости от вашего вкуса.

Способ приготовления:

Высыпьте все ингредиенты в миску, затем блендером или миксером непрерывно перемешивайте все в течение 30 секунд. Таким образом должна получится густая смесь. Если это не так, добавьте немного масла и снова перемешайте, пока не получите кремообразную текстуру.

Ранее "Телеграф" делился рецептом изумительного соуса к мясу, который очень просто готовится. Отметим, что простой сезонный фрукт, как яблоко, который является главным ингредиентом соуса, придаст нового вкуса вашему блюду.

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#Рецепт #Майонез #Домашний майонез