Как приготовить майонез без яиц всего за 30 секунд: рецепт, который стоит попробовать
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Рецепт домашнего майонеза прост в приготовлении даже начинающим кулинарам.
Большинство майонезов, продаваемых в магазинах, слишком жирные, от чего и очень вредные. Именно поэтому мы предлагаем вам отказаться от покупных соусов, и приготовить домашний майонез, для которого не понадобятся яйца. Такой соус натуральный, полезный и очень вкусный.
Более того, как отмечает santeplus, на его приготовление у вас уйдет всего 30 секунд. Чтобы приготовить такой майонез без яиц, вам не понадобится ничего сверхъестественного, только немного специй, блендер/миксер и желание.
Домашний майонез без яиц: рецепт
Ингредиенты:
- 100 мл соевого молока или растительного молока по вашим предпочтениям;
- 230мл подсолнечного масла;
- Соль;
- Черный перец;
- Петрушка, кинза или любая ароматная зелень;
- пол чайной ложки горчицы;
- половина чайной ложки соевого соуса;
- половина чайной ложки лимонного сока;
- 2 зубчика чеснока или больше, в зависимости от вашего вкуса.
Способ приготовления:
Высыпьте все ингредиенты в миску, затем блендером или миксером непрерывно перемешивайте все в течение 30 секунд. Таким образом должна получится густая смесь. Если это не так, добавьте немного масла и снова перемешайте, пока не получите кремообразную текстуру.
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