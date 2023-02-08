Как приготовить майонез без яиц всего за 30 секунд: рецепт, который стоит попробовать

Рецепт домашнего майонеза прост в приготовлении даже начинающим кулинарам.

Большинство майонезов, продаваемых в магазинах, слишком жирные, от чего и очень вредные. Именно поэтому мы предлагаем вам отказаться от покупных соусов, и приготовить домашний майонез, для которого не понадобятся яйца. Такой соус натуральный, полезный и очень вкусный.

Более того, как отмечает santeplus, на его приготовление у вас уйдет всего 30 секунд. Чтобы приготовить такой майонез без яиц, вам не понадобится ничего сверхъестественного, только немного специй, блендер/миксер и желание.

Домашний майонез без яиц: рецепт

Ингредиенты:

100 мл соевого молока или растительного молока по вашим предпочтениям;

230мл подсолнечного масла;

Соль;

Черный перец;

Петрушка, кинза или любая ароматная зелень;

пол чайной ложки горчицы;

половина чайной ложки соевого соуса;

половина чайной ложки лимонного сока;

2 зубчика чеснока или больше, в зависимости от вашего вкуса.

Способ приготовления:

Высыпьте все ингредиенты в миску, затем блендером или миксером непрерывно перемешивайте все в течение 30 секунд. Таким образом должна получится густая смесь. Если это не так, добавьте немного масла и снова перемешайте, пока не получите кремообразную текстуру.

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