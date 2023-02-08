Як приготувати майонез без яєць лише за 30 секунд: рецепт, який варто спробувати

Рецепт домашнього майонезу простий у приготуванні навіть кулінарам-початківцям.

Більшість майонезів, що продаються в магазинах, надто жирні, від чого дуже шкідливі. Саме тому ми пропонуємо вам відмовитися від покупних соусів і приготувати домашній майонез, для якого не знадобляться яйця. Такий соус натуральний, корисний та дуже смачний.

Щобільше, як зазначає santeplus, на його приготування у вас піде лише 30 секунд. Щоб приготувати такий майонез без яєць, вам не знадобиться нічого надприродного, лише трохи спецій, блендер/міксер та бажання.

Домашній майонез без яєць: рецепт

Інгредієнти:

100 мл соєвого молока або рослинного молока за вашими уподобаннями;

230 мл соняшникової олії;

Сіль;

Чорний перець;

Петрушка, кінза чи будь-яка ароматна зелень;

підлогу чайної ложки гірчиці;

половина чайної ложки соєвого соусу;

половина чайної ложки лимонного соку;

2 зубчики часнику або більше, залежно від вашого смаку.

Спосіб приготування:

Висипте всі інгредієнти в миску, потім блендером або міксером постійно перемішуйте все протягом 30 секунд. Таким чином повинна вийти густа суміш. Якщо це не так, додайте трохи олії і знову перемішайте, поки не отримаєте кремоподібну текстуру.

Раніше Телеграф ділився рецептом дивовижного соусу до м’яса, який дуже просто готується. Відзначимо, що простий сезонний фрукт, як яблуко, який є головним інгредієнтом соусу, надасть нового смаку вашій страві.