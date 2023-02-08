Як приготувати майонез без яєць лише за 30 секунд: рецепт, який варто спробувати
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Рецепт домашнього майонезу простий у приготуванні навіть кулінарам-початківцям.
Більшість майонезів, що продаються в магазинах, надто жирні, від чого дуже шкідливі. Саме тому ми пропонуємо вам відмовитися від покупних соусів і приготувати домашній майонез, для якого не знадобляться яйця. Такий соус натуральний, корисний та дуже смачний.
Щобільше, як зазначає santeplus, на його приготування у вас піде лише 30 секунд. Щоб приготувати такий майонез без яєць, вам не знадобиться нічого надприродного, лише трохи спецій, блендер/міксер та бажання.
Домашній майонез без яєць: рецепт
Інгредієнти:
- 100 мл соєвого молока або рослинного молока за вашими уподобаннями;
- 230 мл соняшникової олії;
- Сіль;
- Чорний перець;
- Петрушка, кінза чи будь-яка ароматна зелень;
- підлогу чайної ложки гірчиці;
- половина чайної ложки соєвого соусу;
- половина чайної ложки лимонного соку;
- 2 зубчики часнику або більше, залежно від вашого смаку.
Спосіб приготування:
Висипте всі інгредієнти в миску, потім блендером або міксером постійно перемішуйте все протягом 30 секунд. Таким чином повинна вийти густа суміш. Якщо це не так, додайте трохи олії і знову перемішайте, поки не отримаєте кремоподібну текстуру.
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