Рус

Як приготувати майонез без яєць лише за 30 секунд: рецепт, який варто спробувати

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Домашній майонез — рецепт Новина оновлена 08 лютого 2023, 22:24
Домашній майонез — рецепт. Фото pexels.com

Рецепт домашнього майонезу простий у приготуванні навіть кулінарам-початківцям.

Більшість майонезів, що продаються в магазинах, надто жирні, від чого дуже шкідливі. Саме тому ми пропонуємо вам відмовитися від покупних соусів і приготувати домашній майонез, для якого не знадобляться яйця. Такий соус натуральний, корисний та дуже смачний.

Щобільше, як зазначає santeplus, на його приготування у вас піде лише 30 секунд. Щоб приготувати такий майонез без яєць, вам не знадобиться нічого надприродного, лише трохи спецій, блендер/міксер та бажання.

Домашній майонез без яєць: рецепт

Інгредієнти:

  • 100 мл соєвого молока або рослинного молока за вашими уподобаннями;
  • 230 мл соняшникової олії;
  • Сіль;
  • Чорний перець;
  • Петрушка, кінза чи будь-яка ароматна зелень;
  • підлогу чайної ложки гірчиці;
  • половина чайної ложки соєвого соусу;
  • половина чайної ложки лимонного соку;
  • 2 зубчики часнику або більше, залежно від вашого смаку.

Спосіб приготування:

Висипте всі інгредієнти в миску, потім блендером або міксером постійно перемішуйте все протягом 30 секунд. Таким чином повинна вийти густа суміш. Якщо це не так, додайте трохи олії і знову перемішайте, поки не отримаєте кремоподібну текстуру.

Раніше Телеграф ділився рецептом дивовижного соусу до м’яса, який дуже просто готується. Відзначимо, що простий сезонний фрукт, як яблуко, який є головним інгредієнтом соусу, надасть нового смаку вашій страві.

Теги:
#Рецепт #Майонез #Домашній майонез