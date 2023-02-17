Рецепт вкусных и сочных блинов с мясом: беспроигрышный вариант для завтрака или ужина
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Невероятно вкусное блюдо, которое очень легко готовить
Вкусные и сочные блины с мясом – отказались бы от такого завтрака или ужина? Наверняка нет. Так почему бы не побаловать себя и своих родных таким вкусным блюдом, тем более, что готовится оно очень просто и достаточно быстро.
Как отмечает кулинарный блогер kuhari в своем блоге в Инстаграм, мясо для начинки может быть любое: свиное, говяжье, мясо птицы. Такие блинчики из духовки получаются менее жирными, чем обжаренные на сковороде, и более нежными, благодаря заливке из молока.
Блины с мясом в духовке: рецепт
Ингридиенты:
- Мука – 2 стакана
- Яйца – 3 штуки (2 яйца – в тесто, 1 – для запекания)
- Молоко – 0,6 L (0,5 L – в тесто, 0,1 L – для запекания)
- Соль – 1 Чайная ложка (для начинки -1 щепотка, другое — в тесто)
- Сахар — 1 Чайная ложка
- Масло подсолнечное — 3 Ст. ложки(2 — в тесто, 1 — для поджаривания лука)
- Мясо — 400 грамм
- Лук репчатый — 1 штука
- Перец черный молотый — 2 щепотки
Способ приготовление:
- Поставьте варить мясо, а пока оно варится, приготовьте тесто для блинов. Для этого смешайте в молоке яйца, соль и сахар, а затем досыпьте муку. Хорошо размешайте все и влейте в тесто растительное масло.
- На хорошо разогретой сковороде пожарьте тонкие блины.
- Луковицу почистите и мелко нарежьте. Обжарьте на растительном масле.
- Выложите в блендер сваренное мясо, добавьте к нему обжаренный лук, соль и молотый перец. Измельчите и перемешайте начинку для блинчиков.
- Выкладывайте на блин полторы столовых ложки начинки и заворачивайте блины конвертиком. После сложите начиненные блины в жаростойкую посуду для запекания.
- Взбейте молоко с яйцом и залейте этой смесью блинчики в форме.
- Запекайте блюдо в разогретой до 200 градусов духовке минут 20.
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