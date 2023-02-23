Вкусно и экономно: потрясающая идея блюда, которое можно приготовить из вчерашнего пюре (видео)

Если не хочется есть вчерашний ужин, его легко превратить в новое блюдо

Многие семьи часто готовят картофельное пюре для всей семьи. Нежное и воздушное оно отлично дополняет мясо или рыбу. Правда, на следующий день пюре уже не такое вкусное, как бы вы не разогревали гарнир. Однако есть отличная кулинарная идея, чтобы уже готовый картофель превратился в новое аппетитное блюдо.

Что приготовить из вчерашнего пюре, рассказал фудблог vistovska_cooking в Инстаграм. Попробуйте приготовить такие себе картофельные оладьи, добавив к гарниру не первой свежести всего несколько простых продуктов. Лепешки получаются сытными, а корочка приятно хрустит.

Ингредиенты:

пюре – 400 г

яйца — 1 шт

мука – 6-8 ст.л

зелень

специи по вкусу

Способ приготовления:

Смешиваем все ингредиенты, замешиваем тесто. Мокрыми руками формируем оладьи, обжариваем каждый с двух сторон до золотой корочки. Подаем со сметаной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать вкус картофельного пюре идеальным. Вам понадобится один секретный ингредиент. А также мы писали, как правильно жарить картофель фри, чтобы он не был слишком сухим.