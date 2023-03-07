Чем заменить вино в рецептах: ингредиенты есть на каждой кухне

Маленькая хитрость для сложных блюд

Для многих рецептов нужно вино. Особенно это характерно для блюд французской кухни. Это маринады, основы для супов и соусов. А если соус пригорел, узнайте, как легко отмыть даже очень пригоревшую сковороду.

При таком разнообразии рецептов с алкоголем дома не всегда можно его найти. А еще многие предпочитают корректировать рецепт, если по каким-либо причинам не могут добавить в блюдо чистое вино во время приготовления.

Бежать сломя голову в магазин и отстаивать очередь ради одного рецепта не хочется. Тем более стандартный рецепт требует 100-150 мл вина, а куда девать оставшиеся бутылки?

Интересное решение предлагает Ukr.media. Белое вино в рецепте можно заменить сахаром и уксусом. Просто растворите несколько кусочков (или столовую ложку) сахара в уксусе, а затем разбавьте водой в пропорции 1:2. Этим раствором можно заменить белое вино в маринадах, соусах и супах.

Что касается красного вина, то оно отлично заменяется разведенным с водой винным уксусом или виноградным соком из темного винограда.

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