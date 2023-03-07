Чим замінити вино в рецептах: інгредієнти є на кожній кухні

Маленька хитрість для складних страв

Для багатьох рецептів необхідно вино. Особливо це характерно для страв французької кухні. Це маринади, основи для супів та соуси. А якщо соус пригорів, дізнайтесь, як легко відмити навіть дуже пригорілу сковороду.

При такій різноманітності рецептів з алкоголем, вдома не завжди можна його знайти. А ще багато хто воліє коригувати рецепт, якщо з якихось причин не може додати в страву чисте вино під час приготування.

Бігти стрімголов у магазин і відстоювати чергу заради одного рецепту не хочеться. Тим паче стандартний рецепт вимагає 100-150 грамів вина, а куди подіти решту пляшки?

Цікаве рішення пропонує Ukr.media. Біле вино в рецепті можна замінити цукром і оцтом. Просто розчиніть кілька шматочків (або столову ложку) цукру в оцті, а потім розбавте водою в пропорції 1:2. Цим розчином можна замінити біле вино в маринадах, соусах і супах.

Що ж до червоного вина, то воно відмінно замінюється розведеним з водою винним оцтом або виноградним соком із темного винограду.

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