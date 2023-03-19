Как быстро потушить мясо: 3 неожиданных продукта, которые ускорят процесс

С ними мясо быстрее приготовится и будет более вкусным

Многие хозяйки предпочитают тушение мяса другим видам термической обработки. Такое мясо сохраняет больше полезных свойств, оно менее калорийное и при этом отличается яркими вкусовыми качествами.

Однако все достоинства этого процесса может перечеркнуть один существенный минус. Блюдо нужно готовить на минимальном огне в посуде с толстым дном, поэтому готовка может затянуться на пару часов, а то и больше. Делимся секретом, как можно ускорить тушение мяса. Рixelinform рассказывает, что для нужно добавить в блюдо для быстрого приготовления.

Как ускорить приготовление тушеного мяса

Для этого нужно добавить в емкость, где готовится блюдо, на выбор один из трех продуктов — томатную пасту, гранатовый сок или лимонную кислоту. Их нужно использовать в умеренном количестве, ведь переизбыток может испортить вкус мяса. Достаточно всего щепотки лимонной кислоты, столовой ложки пасты или сока.

За счет окислителя мясо смягчится и скорее дойдет до готовности. Эти продукты также придадут мясу более насыщенный вкус.

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