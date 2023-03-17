Как приготовить нежное мясо: 3 правила, о которых знают не все хозяйки

Придерживайтесь их, и ваше мясо никогда не будет резиновым

Мясо — богатый источник животного белка, жизненно важных витаминов и минералов. К тому же, из этого продукта можно приготовить невероятное количество блюд. Это может быть классический плов или же курица а-ля кордон блю.

Бывают ситуации, когда угощение выглядит идеально, но прожевать его сложно. Если есть ощущение, что мясо сделано из резины, значит, при его приготовлении нарушены правила. Простыми, но важными секретами делится Рixelinform.

Как приготовить сочное мясо

Основные правила:

Филе нужно правильно разморозить. Делается это заранее и не в духовке, микроволновке и, тем более, не в горячей воде. В этом случае разрушается структура и мясо становится жестким. Его просто кладут в миску и прячут на нижнюю полку холодильника. Маринуем правильно. Существует много рецептов, с помощью которых можно размягчить даже самое жесткое мясо. Для маринада используют уксус, киви, лимон. Хороший результат могут дать и специи. Очень часто хозяйки спешат и не дают мясу пропитаться, а ведь оно должно мариноваться не менее часа. Нарезаем мясо правильно. Дело в том, что обработка вдоль волокон делает мясо более жестким. Мясо нужно резать строго поперек волокон.

Специи в приготовлении мяса не менее важны. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие специи подойдут к мясу.