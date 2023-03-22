Банановый торт без духовки: недорого и очень вкусно

Минимум усилий и ингредиентов

Десерты без выпечки – всегда крутое решение. Это очень вкусно, а иногда даже полезно. Если уже пробовали вкуснейший скорый "Наполеон" и остались в восторге, то этот "ленивый" банановый торт вам точно понравится.

Если хочется сладкого, Pixelinform предлагает приготовить десерт из печенья и бананов.

Ингредиенты:

печенье — 160 г

бананы — 2 шт

сметана — 300 г

сгущенка — 300 г

желатин — 25 г

вода — 100 мл

Способ приготовления:

Желатин заливаем водой и оставляем – для набухания. Печенье перетираем в мелкую крошку, нарезаем банан. Подходящую нам форму застилаем пергаментом или пищевой пленкой. Высыпаем внутрь крошки печенья, выкладываем банан. Сгущенку смешиваем со сметаной. Желатин растапливаем на водяной бане и медленно вмешиваем его в сметанную смесь. Раствор желатина и сметаны заливаем в форму с печеньем и бананом, распределяем равномерно по всей поверхности и убираем в холодильник.

Через несколько часов торт будет абсолютно готов к употреблению. Лучшее в этой истории то, что продукты для такого десерта почти всегда дома. Бананы, кстати, можно купить заранее, если знать трюк, как уберечь их от потемнения.