Банановый торт без духовки: недорого и очень вкусно
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Минимум усилий и ингредиентов
Десерты без выпечки – всегда крутое решение. Это очень вкусно, а иногда даже полезно. Если уже пробовали вкуснейший скорый "Наполеон" и остались в восторге, то этот "ленивый" банановый торт вам точно понравится.
Если хочется сладкого, Pixelinform предлагает приготовить десерт из печенья и бананов.
Ингредиенты:
- печенье — 160 г
- бананы — 2 шт
- сметана — 300 г
- сгущенка — 300 г
- желатин — 25 г
- вода — 100 мл
Способ приготовления:
- Желатин заливаем водой и оставляем – для набухания. Печенье перетираем в мелкую крошку, нарезаем банан.
- Подходящую нам форму застилаем пергаментом или пищевой пленкой. Высыпаем внутрь крошки печенья, выкладываем банан.
- Сгущенку смешиваем со сметаной. Желатин растапливаем на водяной бане и медленно вмешиваем его в сметанную смесь.
- Раствор желатина и сметаны заливаем в форму с печеньем и бананом, распределяем равномерно по всей поверхности и убираем в холодильник.
Через несколько часов торт будет абсолютно готов к употреблению. Лучшее в этой истории то, что продукты для такого десерта почти всегда дома. Бананы, кстати, можно купить заранее, если знать трюк, как уберечь их от потемнения.