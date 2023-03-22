Банановий торт без духовки: недорого і дуже смачно
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Мінімум зусиль та інгредієнтів
Десерти без випічки – завжди круте рішення. Це дуже смачно, а іноді навіть корисно. Якщо вже пробували смачнющий швидкий "Наполеон" і лишились у захваті, то цей "ледачий" банановий торт вам точно сподобається.
Якщо хочеться солоденького, Pixelinform пропонує приготувати десерт з печива та бананів.
Інгредієнти:
- печиво — 160 г
- банани — 2 шт
- сметана — 300 г
- згущене молоко — 300 г
- желатин — 25 г
- вода — 100 мл
Спосіб приготування:
- Желатин заливаємо водою і залишаємо — для набухання. Печиво перетираємо в дрібну крихту, нарізаємо банан.
- Підходящу нам форму застеляємо пергаментом або харчовою плівкою. Висипаємо всередину крихти печива, викладаємо банан.
- Згущівку змішуємо зі сметаною. Желатин розтоплюємо на водяній бані і повільно вмішуємо його у сметанно-солодку суміш.
- Розчин желатину і сметани заливаємо у форму з печивом та бананом, рівномірно розподіляємо по всій поверхні та прибираємо в холодильник.
За декілька годин торт буде абсолютно готовим до вживання. Найкраще в цій історії те, що продукти для такого десерту майже завжди є вдома. Банани, до речі, можна купити заздалегідь, якщо знати трюк, як вберегти їх від потемніння.