Как разнообразить весенний салат: один ингредиент - и пальчики оближешь

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Для любителей скумбрии — отличная новость. Рыбу можно не только запекать, как это мы привыкли делать. С копченой скумбрией можно приготовить необычные салаты.

По рецепту Smachno на приготовление такого салата уйдет немного времени. К тому же, заправка с хреном придаст блюду особый пикантный вкус.

Как приготовить весенний салат с копченой скумбрией

Ингредиенты:

скумбрия горячего копчения – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

огурец салатный – 1 шт.;

редис — 1 пучок;

салатная зелень (шпинат и руккола) – 100 г;

укроп – пол пучка;

зеленый лук — пол пучка;

цедра одного лимона;

черный молотый перец – по вкусу.

Для заправки:

сметана 20% — 70 г;

майонез – 70 г;

сок из половины лимона;

корень хрена, соль – по вкусу;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Для начала подготовим сливочный соус с хреном. Для этого перемешаем сметану, майонез, натертый корень хрена и лимонный сок. Солим по вкусу. Мясо скумбрии отделяем от костей и кожи и разделяем на небольшие куски. Сваренные вкрутую яйца очищаем от скорлупы, режем вдоль на четыре части. Небольшими кусочками нарезаем огурец и редис, измельчаем зелень лука и укропа. На большую тарелку выкладываем листья шпината и рукколы. Заправку необходимо разделить на 3 части. Одной частью нужно полить зелень. Выкладываем редис, огурец и цедру лимона, поливаем соусом. Поверх необходимо выложить огурец, редис, натертую цедру лимона, половину измельченного зеленого лука и укропа и полить частью заправки. Следующие — скумбрия и четвертинки яиц. Поливаем соусом. Сверху необходимо посыпать оставшимся укропом и зеленым лучком.

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