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Как разнообразить весенний салат: один ингредиент - и пальчики оближешь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Овощной салат с копченой скумбрией
Овощной салат с копченой скумбрией. Фото lefood.menu

Вкусно и пикантно!

Для любителей скумбрии — отличная новость. Рыбу можно не только запекать, как это мы привыкли делать. С копченой скумбрией можно приготовить необычные салаты.

По рецепту Smachno на приготовление такого салата уйдет немного времени. К тому же, заправка с хреном придаст блюду особый пикантный вкус.

Как приготовить весенний салат с копченой скумбрией

Ингредиенты:

  • скумбрия горячего копчения – 1 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • огурец салатный – 1 шт.;
  • редис — 1 пучок;
  • салатная зелень (шпинат и руккола) – 100 г;
  • укроп – пол пучка;
  • зеленый лук — пол пучка;
  • цедра одного лимона;
  • черный молотый перец – по вкусу.

Для заправки:

  • сметана 20% — 70 г;
  • майонез – 70 г;
  • сок из половины лимона;
  • корень хрена, соль – по вкусу;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для начала подготовим сливочный соус с хреном. Для этого перемешаем сметану, майонез, натертый корень хрена и лимонный сок. Солим по вкусу.
  2. Мясо скумбрии отделяем от костей и кожи и разделяем на небольшие куски.
  3. Сваренные вкрутую яйца очищаем от скорлупы, режем вдоль на четыре части.
  4. Небольшими кусочками нарезаем огурец и редис, измельчаем зелень лука и укропа.
  5. На большую тарелку выкладываем листья шпината и рукколы.
  6. Заправку необходимо разделить на 3 части. Одной частью нужно полить зелень.
  7. Выкладываем редис, огурец и цедру лимона, поливаем соусом.
  8. Поверх необходимо выложить огурец, редис, натертую цедру лимона, половину измельченного зеленого лука и укропа и полить частью заправки.
  9. Следующие — скумбрия и четвертинки яиц. Поливаем соусом.
  10. Сверху необходимо посыпать оставшимся укропом и зеленым лучком.

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#Рецепт #Салат #Скумбрия #Готовим дома