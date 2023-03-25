Как разнообразить весенний салат: один ингредиент - и пальчики оближешь
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Вкусно и пикантно!
Для любителей скумбрии — отличная новость. Рыбу можно не только запекать, как это мы привыкли делать. С копченой скумбрией можно приготовить необычные салаты.
По рецепту Smachno на приготовление такого салата уйдет немного времени. К тому же, заправка с хреном придаст блюду особый пикантный вкус.
Как приготовить весенний салат с копченой скумбрией
Ингредиенты:
- скумбрия горячего копчения – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- огурец салатный – 1 шт.;
- редис — 1 пучок;
- салатная зелень (шпинат и руккола) – 100 г;
- укроп – пол пучка;
- зеленый лук — пол пучка;
- цедра одного лимона;
- черный молотый перец – по вкусу.
Для заправки:
- сметана 20% — 70 г;
- майонез – 70 г;
- сок из половины лимона;
- корень хрена, соль – по вкусу;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Для начала подготовим сливочный соус с хреном. Для этого перемешаем сметану, майонез, натертый корень хрена и лимонный сок. Солим по вкусу.
- Мясо скумбрии отделяем от костей и кожи и разделяем на небольшие куски.
- Сваренные вкрутую яйца очищаем от скорлупы, режем вдоль на четыре части.
- Небольшими кусочками нарезаем огурец и редис, измельчаем зелень лука и укропа.
- На большую тарелку выкладываем листья шпината и рукколы.
- Заправку необходимо разделить на 3 части. Одной частью нужно полить зелень.
- Выкладываем редис, огурец и цедру лимона, поливаем соусом.
- Поверх необходимо выложить огурец, редис, натертую цедру лимона, половину измельченного зеленого лука и укропа и полить частью заправки.
- Следующие — скумбрия и четвертинки яиц. Поливаем соусом.
- Сверху необходимо посыпать оставшимся укропом и зеленым лучком.
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