Як урізноманітнити весняний салат: один інгредієнт — і пальчики оближеш

Смачно та пікантно!

Для любителів скумбрії — чудова новина. Рибу можна не тільки запікати, як це ми звикли робити. З копченою скумбрії можна приготувати незвичайні салати.

За рецептом Smachno на приготування такого салату піде небагато часу. До того ж, заправка з хріном надасть страві особливого пікантного смаку.

Як приготувати весняний салат з копченою скумбрією

Інгредієнти:

скумбрія гарячого копчення – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

огірок салатний – 1 шт.;

редис — 1 пучок;

салатна зелень (шпинат та рукола) – 100 г;

кріп — половина пучка;

зелена цибуля — половина пучка;

цедра одного лимона;

чорний мелений перець – на смак.

Для заправки:

сметана 20% — 70 г;

майонез – 70 г;

сік із половини лимона;

корінь хрону, сіль – до смаку;

сіль на смак.

Спосіб приготування:

Для початку підготуємо вершковий соус із хроном. Для цього перемішаємо сметану, майонез, натертий корінь хрону та лимонний сік. Солимо на свій смак. М’ясо скумбрії відокремлюємо від кісток та шкіри та розділяємо на невеликі шматки. Зварені круто яйця очищаємо від шкаралупи, ріжемо вздовж на чотири частини. Невеликими шматочками нарізаємо огірок та редис, подрібнюємо зелень цибулі та кропу. На велику тарілку викладаємо листя шпинату та руколи. Заправку необхідно поділити на 3 частини. Однією частиною потрібно полити зелень. Викладаємо редис, огірок та цедру лимона, поливаємо соусом. Поверх необхідно викласти огірок, редис, натерту цедру лимона, половину подрібненої зеленої цибулі та кропу, полити частиною заправки. Наступні – скумбрія та четвертинки яєць. Поливаємо соусом. Зверху необхідно посипати кропом і зеленою цибулькою, що залишилась.

До речі, "Телеграф" розповідав про те, які спеції можуть підійти до риби.