Як урізноманітнити весняний салат: один інгредієнт — і пальчики оближеш
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачно та пікантно!
Для любителів скумбрії — чудова новина. Рибу можна не тільки запікати, як це ми звикли робити. З копченою скумбрії можна приготувати незвичайні салати.
За рецептом Smachno на приготування такого салату піде небагато часу. До того ж, заправка з хріном надасть страві особливого пікантного смаку.
Як приготувати весняний салат з копченою скумбрією
Інгредієнти:
- скумбрія гарячого копчення – 1 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- огірок салатний – 1 шт.;
- редис — 1 пучок;
- салатна зелень (шпинат та рукола) – 100 г;
- кріп — половина пучка;
- зелена цибуля — половина пучка;
- цедра одного лимона;
- чорний мелений перець – на смак.
Для заправки:
- сметана 20% — 70 г;
- майонез – 70 г;
- сік із половини лимона;
- корінь хрону, сіль – до смаку;
- сіль на смак.
Спосіб приготування:
- Для початку підготуємо вершковий соус із хроном. Для цього перемішаємо сметану, майонез, натертий корінь хрону та лимонний сік. Солимо на свій смак.
- М’ясо скумбрії відокремлюємо від кісток та шкіри та розділяємо на невеликі шматки.
- Зварені круто яйця очищаємо від шкаралупи, ріжемо вздовж на чотири частини.
- Невеликими шматочками нарізаємо огірок та редис, подрібнюємо зелень цибулі та кропу.
- На велику тарілку викладаємо листя шпинату та руколи.
- Заправку необхідно поділити на 3 частини. Однією частиною потрібно полити зелень.
- Викладаємо редис, огірок та цедру лимона, поливаємо соусом.
- Поверх необхідно викласти огірок, редис, натерту цедру лимона, половину подрібненої зеленої цибулі та кропу, полити частиною заправки.
- Наступні – скумбрія та четвертинки яєць. Поливаємо соусом.
- Зверху необхідно посипати кропом і зеленою цибулькою, що залишилась.
До речі, "Телеграф" розповідав про те, які спеції можуть підійти до риби.