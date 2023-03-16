Курка з базиліком або риба з куркумою: як не помилитися у приправах

Спеції – важлива частина приготування їжі. З приправами картопля з м’ясом стає ще смачнішою, а від "фальшивих відбивних" взагалі не відірвешся.

Як правильно додавати спеції із продуктами? Smak ділиться лайфхами, які приправи до чого підходять.

Як поєднуються спеції з продуктами

Які приправи підходять:

до м’яса — червоний, чорний, запашний перець або гвоздика, майоран, чебрець, кмин, куркума, цибуля, орегано; до птиці — чебрець, майоран, розмарин, шавлія, чебрець, базилік; до риби — лавровий лист, білий перець, імбир, запашний перець, цибуля, коріандр, перець чилі, гірчиця, кріп, чебрець. до грилю — червоний перець, запашний перець, кардамон, чебрець, майоран, мускатний горіх та мускатний колір, кмин, імбир, перець чилі: до дичини — чебрець, материнка звичайна, запашний перець, червоний перець, ялівець; до рагу — червоний перець, імбир, куркума, коріандр, гірчиця, кардамон, кмин, чорний перець, запашний перець, мускатний горіх, гвоздика; до капусти — коріандр, фенхель, кумін, насіння чорної гірчиці; до картоплі — коріандр, куркума та асафетид; до бобових — кумін, асафетида, імбир, перець, м’ята лавандова та коріандр; до маринадів — лавровий лист, ялівець (ягоди додають в маринади при приготуванні м’яса дичини та риби), гілки кропу з бутонами, квітками або насінням; до фруктів, соків та компотів — кориця, гвоздика, імбир, бадьян, кардамон; до паштетів – білий перець, кориця, імбир, лавровий лист, гвоздика, бадьян, кардамон; до випічки — гвоздика, кориця, бадьян, імбир, кардамон, запашний перець, апельсинова цедра, аніс, кунжут, мак, ваніль.

До речі, спеції необхідні, щоб зробити тришарову закуску із сала. Для її приготування вам знадобиться паприка, кріп та часник.