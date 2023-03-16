Курица с базиликом или рыба с куркумой: как не ошибиться в приправах

Специи — важная часть приготовления еды. С приправами картошка с мясом становится еще вкуснее, а от "фальшивых отбивных" вообще не оторвешься.

Как правильно добавлять специи с продуктами? Smak делится лайфхами, какие приправы к чему подходят.

Как сочетаются специи с продуктами

Какие приправы подходят:

к мясу — красный, черный, душистый перец или гвоздика, майоран, тимьян, тмин, куркума, лук, орегано; к птице — тимьян, майоран, розмарин, шалфей, чабрец, базилик; к рыбе — лавровый лист, белый перец, имбирь, душистый перец, лук, кориандр, перец чили, горчица, укроп, тимьян. к грилю — красный перец, душистый перец, кардамон, тимьян, майоран, мускатный орех и мускатный цвет, тмин, имбирь, перец чили: к дичи — тимьян, душица обыкновенная, душистый перец, красный перец, можжевельник; к рагу — красный перец, имбирь, куркума, кориандр, горчица, кардамон, тмин, черный перец, душистый перец, мускатный орех, гвоздика; к капусте — кориандр, фенхель, кумин, семена черной горчицы; к картофелю — кориандр, куркума и асафетида; к бобовым -кумин, асафетида, имбирь, перец, мята лавандовая и кориандр; к маринадам — лавровый лист, можжевельник (ягоды добавляют в маринады при приготовлении мяса дичи и рыбы), ветки укропа с бутонами, цветками или семенами; к фруктам, сокам и компотам — корица, гвоздика, имбирь, бадьян, кардамон; к паштетам — белый перец, корица, имбирь, лавровый лист, гвоздика, бадьян, кардамон; к выпечке — гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон, душистый перец, апельсиновая цедра, анис, кунжут, мак, ваниль.

Кстати, специи необходимы, чтобы сделать трехслойную закуску из сала. Для ее приготовления вам потребуется паприка, укроп и чеснок.