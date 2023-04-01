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Этот рецепт стал хитом: как приготовить пышную влажную паску

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятная влажная паска
Невероятная влажная паска. Фото kolizhanka.net.ua

Идеальная праздничная выпечка

Не за горами главный христианский праздник — Пасха. Каждая хозяйка вспоминает проверенные рецепты праздничной паски или же ищет новые, чтобы порадовать близких невероятной выпечкой.

Кolizhanka делится рецептом влажной паски. Сладкая и пышная, она точно покорит ваше сердце.

Как приготовить влажную паску

Ингредиенты на 3 паски по 440 гр.:

  • 100 мл. теплого молока;
  • 25 гр. свежих дрожжей или 8 гр. сухих;
  • 200 гр. сахара;
  • 550 гр. пшеничной муки;
  • 100 гр. сметаны;
  • 100 гр. сливочного масла;
  • 2 средних яйца;
  • 30 гр. подсолнечного масла;
  • 0,5 ч.л. соли, ваниль

По желанию:

  • 20 гр. коньяка;
  • 1 ч.л. куркумы.

Дополнительно:

  • 70 гр. сушеной клюквы;
  • 70 гр. цукатов;
  • 60 гр. изюма.

Для глазури:

  • 100 гр. сахарной пудры + 2 ст.л. воды;
  • 0,5 ч.л. желатина + 1 ст.л. воды;
  • 1 ч.л. лимонного сока.

Способ приготовления:

  1. В теплое молоко добавляем свежие дрожжи, 1 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки, перемешиваем. У вас должна получиться консистенция сметаны. Прикрываем и оставляем в теплом месте на 15-20 минут.
  2. В глубокой миске смешиваем яйца, оставшийся сахар, соль и ванилин или ванильный сахар и взбиваем в пышную пену.
  3. Добавляем сливочное масло и сметану. По желанию можно добавить коньяк — тогда паски остаются дольше свежими.
  4. Для цвета можно добавить одну чайную ложку куркумы для цвета. После перемешиваем тесто миксером на небольшой скорости 10 секунд.
  5. В тесто добавляем опару и оставшуюся муку, растительное масло и вымешиваем его руками.
  6. Перекладываем тесто в посуду, немного смазываем подсолнечным маслом, накрываем пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте до увеличения в 2,5 раза.
  7. Пока тесто подходит, заливаем цукаты, изюм и клюкву крутым кипятком на 10-15 минут
  8. Тесто распределяем на столе, посыпаем немного мукой, добавляем цукаты по вкусу. Разделяем тесто на 3 части, формируем из него шарик и помещаем в форму. Для такого количества теста подойдут формы диаметром 11 см и 8 см высотой.
  9. Прикрываем куличи сверху и ставим в сторонку для увеличения примерно в 2 раза.
  10. Разогреваем духовку до 200 градусов, затем убавляем до 180 и выпекаем паски до готовности.
  11. Для приготовления глазури смешиваем желатин и воду, оставляем на 15 минут.
  12. Отдельно смешиваем 100 г сахарной пудры, воду, добавляем лимонный сок и перемешиваем. Когда сироп закипел, снимаем с огня, добавляем разбухший желатин, перемешиваем до однородности и взбиваем миксером 3-5 минут в пышную плотную массу.
  13. Наносим глазурь на выпечку и наслаждаемся!

Кстати, если надоела обычная глазурь, "Телеграф" может предложить несколько интересных вариантов. Близкие точно придут в восторг!

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Паска #Готовим дома