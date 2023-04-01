Этот рецепт стал хитом: как приготовить пышную влажную паску

Идеальная праздничная выпечка

Не за горами главный христианский праздник — Пасха. Каждая хозяйка вспоминает проверенные рецепты праздничной паски или же ищет новые, чтобы порадовать близких невероятной выпечкой.

Кolizhanka делится рецептом влажной паски. Сладкая и пышная, она точно покорит ваше сердце.

Как приготовить влажную паску

Ингредиенты на 3 паски по 440 гр.:

100 мл. теплого молока;

25 гр. свежих дрожжей или 8 гр. сухих;

200 гр. сахара;

550 гр. пшеничной муки;

100 гр. сметаны;

100 гр. сливочного масла;

2 средних яйца;

30 гр. подсолнечного масла;

0,5 ч.л. соли, ваниль

По желанию:

20 гр. коньяка;

1 ч.л. куркумы.

Дополнительно:

70 гр. сушеной клюквы;

70 гр. цукатов;

60 гр. изюма.

Для глазури:

100 гр. сахарной пудры + 2 ст.л. воды;

0,5 ч.л. желатина + 1 ст.л. воды;

1 ч.л. лимонного сока.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавляем свежие дрожжи, 1 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки, перемешиваем. У вас должна получиться консистенция сметаны. Прикрываем и оставляем в теплом месте на 15-20 минут. В глубокой миске смешиваем яйца, оставшийся сахар, соль и ванилин или ванильный сахар и взбиваем в пышную пену. Добавляем сливочное масло и сметану. По желанию можно добавить коньяк — тогда паски остаются дольше свежими. Для цвета можно добавить одну чайную ложку куркумы для цвета. После перемешиваем тесто миксером на небольшой скорости 10 секунд. В тесто добавляем опару и оставшуюся муку, растительное масло и вымешиваем его руками. Перекладываем тесто в посуду, немного смазываем подсолнечным маслом, накрываем пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте до увеличения в 2,5 раза. Пока тесто подходит, заливаем цукаты, изюм и клюкву крутым кипятком на 10-15 минут Тесто распределяем на столе, посыпаем немного мукой, добавляем цукаты по вкусу. Разделяем тесто на 3 части, формируем из него шарик и помещаем в форму. Для такого количества теста подойдут формы диаметром 11 см и 8 см высотой. Прикрываем куличи сверху и ставим в сторонку для увеличения примерно в 2 раза. Разогреваем духовку до 200 градусов, затем убавляем до 180 и выпекаем паски до готовности. Для приготовления глазури смешиваем желатин и воду, оставляем на 15 минут. Отдельно смешиваем 100 г сахарной пудры, воду, добавляем лимонный сок и перемешиваем. Когда сироп закипел, снимаем с огня, добавляем разбухший желатин, перемешиваем до однородности и взбиваем миксером 3-5 минут в пышную плотную массу. Наносим глазурь на выпечку и наслаждаемся!

Кстати, если надоела обычная глазурь, "Телеграф" может предложить несколько интересных вариантов. Близкие точно придут в восторг!