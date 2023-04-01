Этот рецепт стал хитом: как приготовить пышную влажную паску
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Идеальная праздничная выпечка
Не за горами главный христианский праздник — Пасха. Каждая хозяйка вспоминает проверенные рецепты праздничной паски или же ищет новые, чтобы порадовать близких невероятной выпечкой.
Кolizhanka делится рецептом влажной паски. Сладкая и пышная, она точно покорит ваше сердце.
Как приготовить влажную паску
Ингредиенты на 3 паски по 440 гр.:
- 100 мл. теплого молока;
- 25 гр. свежих дрожжей или 8 гр. сухих;
- 200 гр. сахара;
- 550 гр. пшеничной муки;
- 100 гр. сметаны;
- 100 гр. сливочного масла;
- 2 средних яйца;
- 30 гр. подсолнечного масла;
- 0,5 ч.л. соли, ваниль
По желанию:
- 20 гр. коньяка;
- 1 ч.л. куркумы.
Дополнительно:
- 70 гр. сушеной клюквы;
- 70 гр. цукатов;
- 60 гр. изюма.
Для глазури:
- 100 гр. сахарной пудры + 2 ст.л. воды;
- 0,5 ч.л. желатина + 1 ст.л. воды;
- 1 ч.л. лимонного сока.
Способ приготовления:
- В теплое молоко добавляем свежие дрожжи, 1 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки, перемешиваем. У вас должна получиться консистенция сметаны. Прикрываем и оставляем в теплом месте на 15-20 минут.
- В глубокой миске смешиваем яйца, оставшийся сахар, соль и ванилин или ванильный сахар и взбиваем в пышную пену.
- Добавляем сливочное масло и сметану. По желанию можно добавить коньяк — тогда паски остаются дольше свежими.
- Для цвета можно добавить одну чайную ложку куркумы для цвета. После перемешиваем тесто миксером на небольшой скорости 10 секунд.
- В тесто добавляем опару и оставшуюся муку, растительное масло и вымешиваем его руками.
- Перекладываем тесто в посуду, немного смазываем подсолнечным маслом, накрываем пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте до увеличения в 2,5 раза.
- Пока тесто подходит, заливаем цукаты, изюм и клюкву крутым кипятком на 10-15 минут
- Тесто распределяем на столе, посыпаем немного мукой, добавляем цукаты по вкусу. Разделяем тесто на 3 части, формируем из него шарик и помещаем в форму. Для такого количества теста подойдут формы диаметром 11 см и 8 см высотой.
- Прикрываем куличи сверху и ставим в сторонку для увеличения примерно в 2 раза.
- Разогреваем духовку до 200 градусов, затем убавляем до 180 и выпекаем паски до готовности.
- Для приготовления глазури смешиваем желатин и воду, оставляем на 15 минут.
- Отдельно смешиваем 100 г сахарной пудры, воду, добавляем лимонный сок и перемешиваем. Когда сироп закипел, снимаем с огня, добавляем разбухший желатин, перемешиваем до однородности и взбиваем миксером 3-5 минут в пышную плотную массу.
- Наносим глазурь на выпечку и наслаждаемся!
Кстати, если надоела обычная глазурь, "Телеграф" может предложить несколько интересных вариантов. Близкие точно придут в восторг!