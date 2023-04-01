Цей рецепт став хітом: як приготувати пишну вологу паску
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальна святкова випічка
Не за горами головне християнське свято – Великдень. Кожна господиня згадує перевірені рецепти святкового паски або ж шукає нові, щоб порадувати близьких неймовірною випічкою.
Колішанка ділиться рецептом вологої паски. Солодка та пишна, вона точно підкорить ваше серце.
Як приготувати вологу паску
Інгредієнти на 3 паски по 440 гр.:
- 100мл. теплого молока;
- 25 гр. свіжих дріжджів чи 8 гр. сухих;
- 200 гр. цукру;
- 550 гр. пшеничного борошна;
- 100 гр. сметани;
- 100 гр. вершкового масла;
- 2 середні яйця;
- 30 гр. соняшникової олії;
- 0,5 ч.л. солі, ваніль
За бажанням:
- 20 гр. коньяку;
- 1 ч. л. куркуми.
Додатково:
- 70 гр. сушених журавлин;
- 70 гр. цукатів;
- 60 гр. родзинок.
Для глазурі:
- 100 гр. цукрової пудри + 2 ст. води;
- 0,5 ч.л. желатину + 1 ст.л. води;
- 1 ч. л. лимонного соку.
Спосіб приготування:
- У тепле молоко додаємо свіжі дріжджі, 1 ст. л. цукру, 3 ст. л. борошна, перемішуємо. У вас має вийти консистенція сметани. Прикриваємо та залишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин.
- У глибокій мисці змішуємо яйця, цукор, що залишився, сіль і ванілін або ванільний цукор і збиваємо в пишну піну.
- Додаємо вершкове масло та сметану. За бажанням можна додати коньяк — тоді паски залишаються довше свіжими.
- Для кольору можна додати одну чайну ложку куркуми кольору. Після цього перемішуємо тісто міксером на невеликій швидкості 10 секунд.
- У тісто додаємо опару і борошно, що залишилося, рослинну олію і вимішуємо його руками.
- Перекладаємо тісто в посуд, трохи змащуємо олією, накриваємо плівкою або рушником і залишаємо в теплому місці до збільшення у 2,5 раза.
- Поки тісто підходить, заливаємо цукати, родзинки та журавлину окропом на 10-15 хвилин
- Тісто розподіляємо на столі, посипаємо трохи борошном, додаємо цукати до смаку. Розділяємо тісто на 3 частини, формуємо з нього кульку і поміщаємо у форму. Для такої кількості тесту підійдуть форми діаметром 11 см та 8 см заввишки.
- Прикриваємо паски зверху і ставимо вбік для збільшення приблизно у 2 рази.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів, потім зменшуємо до 180 і випікаємо паски до готовності.
- Для приготування глазурі змішуємо желатин та воду, залишаємо на 15 хвилин.
- Окремо змішуємо 100 г цукрової пудри, воду, додаємо лимонний сік та перемішуємо. Коли сироп закипів, знімаємо з вогню, додаємо желатин, що розбухнув, перемішуємо до однорідності й збиваємо міксером 3-5 хвилин в пишну щільну масу.
- Наносимо глазур на випічку і насолоджуємось!
До речі, якщо набридла звичайна глазур, "Телеграф" може запропонувати кілька цікавих варіантів. Близькі точно захоплюються!