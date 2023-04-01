Цей рецепт став хітом: як приготувати пишну вологу паску

Ідеальна святкова випічка

Не за горами головне християнське свято – Великдень. Кожна господиня згадує перевірені рецепти святкового паски або ж шукає нові, щоб порадувати близьких неймовірною випічкою.

Колішанка ділиться рецептом вологої паски. Солодка та пишна, вона точно підкорить ваше серце.

Як приготувати вологу паску

Інгредієнти на 3 паски по 440 гр.:

100мл. теплого молока;

25 гр. свіжих дріжджів чи 8 гр. сухих;

200 гр. цукру;

550 гр. пшеничного борошна;

100 гр. сметани;

100 гр. вершкового масла;

2 середні яйця;

30 гр. соняшникової олії;

0,5 ч.л. солі, ваніль

За бажанням:

20 гр. коньяку;

1 ч. л. куркуми.

Додатково:

70 гр. сушених журавлин;

70 гр. цукатів;

60 гр. родзинок.

Для глазурі:

100 гр. цукрової пудри + 2 ст. води;

0,5 ч.л. желатину + 1 ст.л. води;

1 ч. л. лимонного соку.

Спосіб приготування:

У тепле молоко додаємо свіжі дріжджі, 1 ст. л. цукру, 3 ст. л. борошна, перемішуємо. У вас має вийти консистенція сметани. Прикриваємо та залишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин. У глибокій мисці змішуємо яйця, цукор, що залишився, сіль і ванілін або ванільний цукор і збиваємо в пишну піну. Додаємо вершкове масло та сметану. За бажанням можна додати коньяк — тоді паски залишаються довше свіжими. Для кольору можна додати одну чайну ложку куркуми кольору. Після цього перемішуємо тісто міксером на невеликій швидкості 10 секунд. У тісто додаємо опару і борошно, що залишилося, рослинну олію і вимішуємо його руками. Перекладаємо тісто в посуд, трохи змащуємо олією, накриваємо плівкою або рушником і залишаємо в теплому місці до збільшення у 2,5 раза. Поки тісто підходить, заливаємо цукати, родзинки та журавлину окропом на 10-15 хвилин Тісто розподіляємо на столі, посипаємо трохи борошном, додаємо цукати до смаку. Розділяємо тісто на 3 частини, формуємо з нього кульку і поміщаємо у форму. Для такої кількості тесту підійдуть форми діаметром 11 см та 8 см заввишки. Прикриваємо паски зверху і ставимо вбік для збільшення приблизно у 2 рази. Розігріваємо духовку до 200 градусів, потім зменшуємо до 180 і випікаємо паски до готовності. Для приготування глазурі змішуємо желатин та воду, залишаємо на 15 хвилин. Окремо змішуємо 100 г цукрової пудри, воду, додаємо лимонний сік та перемішуємо. Коли сироп закипів, знімаємо з вогню, додаємо желатин, що розбухнув, перемішуємо до однорідності й збиваємо міксером 3-5 хвилин в пишну щільну масу. Наносимо глазур на випічку і насолоджуємось!

До речі, якщо набридла звичайна глазур, "Телеграф" може запропонувати кілька цікавих варіантів. Близькі точно захоплюються!