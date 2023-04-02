Райский вкус из пяти ингредиентов: готовим дома любимые "Рафаэлло"
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У конфет один недостаток — они быстро съедаются
Кто не любит Рафаэлло? Эти хрустящие конфеты, покрыты кокосовой стружкой, с нежным кремом и целым миндальным орехом внутри — великолепное лакомство, от которого вряд ли откажутся взрослые и дети.
Кажется, что такой неимоверный десерт вряд ли приготовишь дома. Однако с рецептом Nyam-nyam-5.com мы сможем это сделать.
Как приготовить конфеты "Рафаэлло"
Ингредиенты:
- сгущенка – 1 банка;
- масло сливочное – 1 пачка (200 г);
- сахар ванильный (можно коньяк) – по вкусу;
- кокосовая стружка – 200 г;
- миндаль – 1 стакан.
Способ приготовления:
- Размягченное при комнатной температуре сливочное масло размять вилкой.
- Масло смешать со сгущенкой, добавить ванилин (или коньяк) и половину (100 г) кокосовой стружки.
- Массу тщательно взбить до получения однородного крема.
- Полученный крем убрать в холодильник в сутки.
- Через сутки достать загустевший крем и можно начинать формировать конфеты. Для этого нужно брать крем чайной ложкой, снимать с ложки ножом с округлым концом, скатывать из крема шарики, внутрь которых помещать по миндальному орешку.
- Готовые конфеты необходимо обвалять в оставшейся кокосовой стружке и выложить на блюдо, которое помещаем в холодильник.
- Подавать конфеты следует охлажденными, так как при комнатной температуре они могут подтаять или рискуют быть съеденными.
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