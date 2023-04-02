Райский вкус из пяти ингредиентов: готовим дома любимые "Рафаэлло"

У конфет один недостаток — они быстро съедаются

Кто не любит Рафаэлло? Эти хрустящие конфеты, покрыты кокосовой стружкой, с нежным кремом и целым миндальным орехом внутри — великолепное лакомство, от которого вряд ли откажутся взрослые и дети.

Кажется, что такой неимоверный десерт вряд ли приготовишь дома. Однако с рецептом Nyam-nyam-5.com мы сможем это сделать.

Как приготовить конфеты "Рафаэлло"

Ингредиенты:

сгущенка – 1 банка;

масло сливочное – 1 пачка (200 г);

сахар ванильный (можно коньяк) – по вкусу;

кокосовая стружка – 200 г;

миндаль – 1 стакан.

Способ приготовления:

Размягченное при комнатной температуре сливочное масло размять вилкой. Масло смешать со сгущенкой, добавить ванилин (или коньяк) и половину (100 г) кокосовой стружки. Массу тщательно взбить до получения однородного крема. Полученный крем убрать в холодильник в сутки. Через сутки достать загустевший крем и можно начинать формировать конфеты. Для этого нужно брать крем чайной ложкой, снимать с ложки ножом с округлым концом, скатывать из крема шарики, внутрь которых помещать по миндальному орешку. Готовые конфеты необходимо обвалять в оставшейся кокосовой стружке и выложить на блюдо, которое помещаем в холодильник. Подавать конфеты следует охлажденными, так как при комнатной температуре они могут подтаять или рискуют быть съеденными.

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