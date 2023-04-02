Райський смак із п’яти інгредієнтів: готуємо вдома улюблені "Рафаелло"
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У цукерок одна вада — вони швидко з’їдаються
Хто не любить Рафаелло? Ці хрусткі цукерки, вкриті кокосовою стружкою, з ніжним кремом і цілим мигдальним горіхом усередині — чудові ласощі, від яких навряд чи відмовляться дорослі та діти.
Здається, що такий неймовірний десерт навряд чи приготуєш удома. Однак із рецептом Nyam-nyam-5.com ми зможемо це зробити.
Як приготувати цукерки "Рафаелло"
Інгредієнти:
- згущене молоко – 1 банка;
- масло вершкове – 1 пачка (200 г);
- цукор ванільний (можна коньяк) – до смаку;
- кокосова стружка – 200 г;
- мигдаль – 1 склянка.
Спосіб приготування:
- Розм’якшене за кімнатної температури вершкове масло розім’яти вилкою.
- Олію змішати зі згущеним молоком, додати ванілін (або коньяк) і половину (100 г) кокосової стружки.
- Масу ретельно збити до одержання однорідного крему.
- Отриманий крем прибрати у холодильник на добу.
- Через добу дістати загуслий крем і можна починати формувати цукерки. Для цього потрібно брати крем чайною ложкою, знімати з ложки ножем з округлим кінцем, скочувати з крему кульки, всередину яких поміщати по мигдальному горішку.
- Готові цукерки необхідно обваляти в кокосовій стружці, що залишилася, і викласти на блюдо, яке поміщаємо в холодильник.
- Подавати цукерки слід охолодженими, оскільки при кімнатній температурі вони можуть підтанути або бути з’їденими.
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