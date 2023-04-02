Райський смак із п’яти інгредієнтів: готуємо вдома улюблені "Рафаелло"

У цукерок одна вада — вони швидко з’їдаються

Хто не любить Рафаелло? Ці хрусткі цукерки, вкриті кокосовою стружкою, з ніжним кремом і цілим мигдальним горіхом усередині — чудові ласощі, від яких навряд чи відмовляться дорослі та діти.

Здається, що такий неймовірний десерт навряд чи приготуєш удома. Однак із рецептом Nyam-nyam-5.com ми зможемо це зробити.

Як приготувати цукерки "Рафаелло"

Інгредієнти:

згущене молоко – 1 банка;

масло вершкове – 1 пачка (200 г);

цукор ванільний (можна коньяк) – до смаку;

кокосова стружка – 200 г;

мигдаль – 1 склянка.

Спосіб приготування:

Розм’якшене за кімнатної температури вершкове масло розім’яти вилкою. Олію змішати зі згущеним молоком, додати ванілін (або коньяк) і половину (100 г) кокосової стружки. Масу ретельно збити до одержання однорідного крему. Отриманий крем прибрати у холодильник на добу. Через добу дістати загуслий крем і можна починати формувати цукерки. Для цього потрібно брати крем чайною ложкою, знімати з ложки ножем з округлим кінцем, скочувати з крему кульки, всередину яких поміщати по мигдальному горішку. Готові цукерки необхідно обваляти в кокосовій стружці, що залишилася, і викласти на блюдо, яке поміщаємо в холодильник. Подавати цукерки слід охолодженими, оскільки при кімнатній температурі вони можуть підтанути або бути з’їденими.

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