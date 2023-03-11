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Ніжно-повітряний десерт "Пташине молоко" лише за 20 хвилин: рецепт (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Сирний десерт Пташине молоко - як приготувати Новина оновлена 11 березня 2023, 21:04
Сирний десерт Пташине молоко - як приготувати. Фото instagram.com/anny.cooking

Чудовий смаколик, що просто тане в роті

Сирний десерт "Пташине молоко", який глазурується шоколадом, дуже до вподоби нашим ласунам. Він має легкий і гармонійний на смак.

Рецептом смаколика поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі. Готується "Пташине молоко" лише 20 хвилин, потім прибираємо його в холодильник на 4-5 годин для застигання.

Як приготувати сирне "Пташине молоко"

Інгредієнти на форму 25*11*7 см:

  • 25 г желатину + 150 мл холодного молока
  • 350 г кисломолочного сиру
  • 200 г згущеного молока
  • 200 мл жирних 33% вершків
  • 150 г шоколаду на ваш смак
  • 2 ст.л. олії

Приготування:

  1. Желатин з‘єднуємо з молоком і залишаємо для набухання.
  2. Дуже холодні жирні вершки збиваємо до м‘яких піків.
  3. Сир і згущене молоко збиваємо блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані, додаємо до сиру зі згущонкою, ще раз збиваємо.
  4. До сирної маси додаємо збиті вершки, швиденько перемішуємо силіконовою лопаткою і виливаємо сирну масу в злегка змащену олією форму. Кладемо в холодильник на 2 години.
  5. Шоколад з‘єднуємо з олією, розтоплюємо і поливаємо десерт зверху. Відправляємо в холодильник на 2-3 години.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати знаменитий львівський сирник. Представляємо варіант старовинного рецепта десерту, серед інгредієнтів якого є варена картопля.

Теги:
#Рецепт #Десерти #Торти #Пташине молоко