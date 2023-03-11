Ніжно-повітряний десерт "Пташине молоко" лише за 20 хвилин: рецепт (відео)
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Чудовий смаколик, що просто тане в роті
Сирний десерт "Пташине молоко", який глазурується шоколадом, дуже до вподоби нашим ласунам. Він має легкий і гармонійний на смак.
Рецептом смаколика поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі. Готується "Пташине молоко" лише 20 хвилин, потім прибираємо його в холодильник на 4-5 годин для застигання.
Як приготувати сирне "Пташине молоко"
Інгредієнти на форму 25*11*7 см:
- 25 г желатину + 150 мл холодного молока
- 350 г кисломолочного сиру
- 200 г згущеного молока
- 200 мл жирних 33% вершків
- 150 г шоколаду на ваш смак
- 2 ст.л. олії
Приготування:
- Желатин з‘єднуємо з молоком і залишаємо для набухання.
- Дуже холодні жирні вершки збиваємо до м‘яких піків.
- Сир і згущене молоко збиваємо блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані, додаємо до сиру зі згущонкою, ще раз збиваємо.
- До сирної маси додаємо збиті вершки, швиденько перемішуємо силіконовою лопаткою і виливаємо сирну масу в злегка змащену олією форму. Кладемо в холодильник на 2 години.
- Шоколад з‘єднуємо з олією, розтоплюємо і поливаємо десерт зверху. Відправляємо в холодильник на 2-3 години.
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