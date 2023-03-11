Ніжно-повітряний десерт "Пташине молоко" лише за 20 хвилин: рецепт (відео)

Чудовий смаколик, що просто тане в роті

Сирний десерт "Пташине молоко", який глазурується шоколадом, дуже до вподоби нашим ласунам. Він має легкий і гармонійний на смак.

Рецептом смаколика поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі. Готується "Пташине молоко" лише 20 хвилин, потім прибираємо його в холодильник на 4-5 годин для застигання.

Як приготувати сирне "Пташине молоко"

Інгредієнти на форму 25*11*7 см:

25 г желатину + 150 мл холодного молока

350 г кисломолочного сиру

200 г згущеного молока

200 мл жирних 33% вершків

150 г шоколаду на ваш смак

2 ст.л. олії

Приготування:

Желатин з‘єднуємо з молоком і залишаємо для набухання. Дуже холодні жирні вершки збиваємо до м‘яких піків. Сир і згущене молоко збиваємо блендером. Желатин розтоплюємо в мікрохвильовці чи на водяній бані, додаємо до сиру зі згущонкою, ще раз збиваємо. До сирної маси додаємо збиті вершки, швиденько перемішуємо силіконовою лопаткою і виливаємо сирну масу в злегка змащену олією форму. Кладемо в холодильник на 2 години. Шоколад з‘єднуємо з олією, розтоплюємо і поливаємо десерт зверху. Відправляємо в холодильник на 2-3 години.

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