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Бабусин рецепт солодощів з дитинства: як приготувати ароматні шоколадні трюфелі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Шоколадні трюфелі – простий рецепт Новина оновлена 26 лютого 2023, 12:00
Шоколадні трюфелі – простий рецепт. Фото lifehacker

Ці найніжніші кремові цукерки викликають захоплення

Ці ласощі можна приготувати до гарячого напою, на свято або як подарунок близькій людині. Шоколадні трюфелі готуються досить швидко, а зберігаються у холодильнику кілька днів.

Такі шоколадні цукерки можна зробити з начинкою із горішків, шматочків сухофруктів чи мармеладу, зефіру. А обваляти не тільки в какао, а й у горіховій крихті, мигдальній, кокосовій або шоколадній стружці. Бабусиним рецептом поділилися на сайті "Затишок".

Як приготувати шоколадні трюфелі

Інгредієнти:

  • масло вершкове — 120 г
  • борошно — 80-100 г
  • цукор — 100 г
  • какао — 30 г

Приготування:

  1. Борошно обсмажуємо на сухій сковороді до легкого золотистого кольору.
  2. Розтоплюємо вершкове масло на сковороді і додаємо цукор, перемішуємо.
  3. Прогріваємо на невеликому вогні масу та знімаємо з плити.
  4. Всипаємо борошно та какао, вимішуємо до однорідності.
  5. Формуємо цукерки будь-якої форми, як більше подобається, та охолоджуємо 1 годину в холодильнику.
  6. Потім обвалюємо в какао і можна ласувати.

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Теги:
#Рецепт #Солодощі #Десерти #Трюфелі