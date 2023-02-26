Бабусин рецепт солодощів з дитинства: як приготувати ароматні шоколадні трюфелі

Ці найніжніші кремові цукерки викликають захоплення

Ці ласощі можна приготувати до гарячого напою, на свято або як подарунок близькій людині. Шоколадні трюфелі готуються досить швидко, а зберігаються у холодильнику кілька днів.

Такі шоколадні цукерки можна зробити з начинкою із горішків, шматочків сухофруктів чи мармеладу, зефіру. А обваляти не тільки в какао, а й у горіховій крихті, мигдальній, кокосовій або шоколадній стружці. Бабусиним рецептом поділилися на сайті "Затишок".

Як приготувати шоколадні трюфелі

Інгредієнти:

масло вершкове — 120 г

борошно — 80-100 г

цукор — 100 г

какао — 30 г

Приготування:

Борошно обсмажуємо на сухій сковороді до легкого золотистого кольору. Розтоплюємо вершкове масло на сковороді і додаємо цукор, перемішуємо. Прогріваємо на невеликому вогні масу та знімаємо з плити. Всипаємо борошно та какао, вимішуємо до однорідності. Формуємо цукерки будь-якої форми, як більше подобається, та охолоджуємо 1 годину в холодильнику. Потім обвалюємо в какао і можна ласувати.

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