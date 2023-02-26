Бабушкин рецепт сладостей с детства: как приготовить ароматные шоколадные трюфели
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Эти нежнейшие кремовые конфеты вызовут восторг
Эти лакомства можно приготовить к горячему напитку, на праздник или в качестве подарка близкому человеку. Шоколадные трюфели готовятся довольно быстро, а хранятся в холодильнике несколько дней.
Такие шоколадные конфеты можно сделать с начинкой из орешков, кусочков сухофруктов или мармелада, зефира. А обвалять не только в какао, но и в ореховой крошке, в миндальной, кокосовой или шоколадной стружке. Бабушкиным рецептом поделились на сайте "Затишок".
Как приготовить шоколадные трюфели
Ингредиенты:
- масло сливочное — 120 г
- мука — 80-100 г
- сахар — 100 г
- какао — 30 г
Приготовление:
- Муку обжариваем на сухой сковороде до лёгкого золотистого цвета.
- Растапливаем сливочное масло на сковороде и добавляем сахар, перемешиваем.
- Прогреваем на небольшом огне массу и снимаем с плиты.
- Всыпаем муку и какао, вымешиваем до однородности.
- Формируем конфеты любой формы, как больше нравится, и охлаждаем 1 час в холодильнике.
- Затем обваливаем в какао и можно лакомиться.
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