Бабушкин рецепт сладостей с детства: как приготовить ароматные шоколадные трюфели

Эти нежнейшие кремовые конфеты вызовут восторг

Эти лакомства можно приготовить к горячему напитку, на праздник или в качестве подарка близкому человеку. Шоколадные трюфели готовятся довольно быстро, а хранятся в холодильнике несколько дней.

Такие шоколадные конфеты можно сделать с начинкой из орешков, кусочков сухофруктов или мармелада, зефира. А обвалять не только в какао, но и в ореховой крошке, в миндальной, кокосовой или шоколадной стружке. Бабушкиным рецептом поделились на сайте "Затишок".

Как приготовить шоколадные трюфели

Ингредиенты:

масло сливочное — 120 г

мука — 80-100 г

сахар — 100 г

какао — 30 г

Приготовление:

Муку обжариваем на сухой сковороде до лёгкого золотистого цвета. Растапливаем сливочное масло на сковороде и добавляем сахар, перемешиваем. Прогреваем на небольшом огне массу и снимаем с плиты. Всыпаем муку и какао, вымешиваем до однородности. Формируем конфеты любой формы, как больше нравится, и охлаждаем 1 час в холодильнике. Затем обваливаем в какао и можно лакомиться.

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