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Бабушкин рецепт сладостей с детства: как приготовить ароматные шоколадные трюфели

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Шоколадные трюфели - простой рецепт Новость обновлена 26 февраля 2023, 12:00
Шоколадные трюфели - простой рецепт. Фото lifehacker

Эти нежнейшие кремовые конфеты вызовут восторг

Эти лакомства можно приготовить к горячему напитку, на праздник или в качестве подарка близкому человеку. Шоколадные трюфели готовятся довольно быстро, а хранятся в холодильнике несколько дней.

Такие шоколадные конфеты можно сделать с начинкой из орешков, кусочков сухофруктов или мармелада, зефира. А обвалять не только в какао, но и в ореховой крошке, в миндальной, кокосовой или шоколадной стружке. Бабушкиным рецептом поделились на сайте "Затишок".

Как приготовить шоколадные трюфели

Ингредиенты:

  • масло сливочное — 120 г
  • мука — 80-100 г
  • сахар — 100 г
  • какао — 30 г

Приготовление:

  1. Муку обжариваем на сухой сковороде до лёгкого золотистого цвета.
  2. Растапливаем сливочное масло на сковороде и добавляем сахар, перемешиваем.
  3. Прогреваем на небольшом огне массу и снимаем с плиты.
  4. Всыпаем муку и какао, вымешиваем до однородности.
  5. Формируем конфеты любой формы, как больше нравится, и охлаждаем 1 час в холодильнике.
  6. Затем обваливаем в какао и можно лакомиться.

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Теги:
#Рецепт #Сладости #Десерты #Трюфели