Блинчики по-новому, но еще вкуснее: как приготовить их из пшена по рецепту Клопотенко (видео)
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Угостите близких этими вкусностями
К народному празднику Масленицы, который в этом году начался 20 февраля, предлагаем нашим читателям нескучный рецепт вкусных блинов на молоке. Интересно и то, что предлагаемое блюдо готовится также еще и с пшеном!
Интересным рецептом из Центральной Украины поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко. "Довольно неожиданно, правда? Но я уверен, что такие блины на молоке с добавлением пшена поразят вас своим вкусом в самое сердечко", — обещает кулинар.
Как приготовить блины из пшена
Ингредиенты:
- 200 г пшена
- 2 ст. л. муки
- 200 мл молока
- 2 яйца
- 1 ст. л. сахара
- 50 г сливочного масла
- щепотка соли
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 150 г варенья (для подачи)
Приготовление:
- Промываем 200 г пшена, перекладываем в сотейник и заливаем крутым кипятком. Провариваем 5 минут и снимаем с плиты. Лишнюю жидкость сливаем.
- Пересыпаем пшено в чашу блендера, вливаем 100 мл молока и перебиваем в однородную массу.
- Вбиваем в миску 2 яйца, всыпаем 1 ст. л. сахара и взбиваем венчиком до образования небольшой пены.
- Добавляем к яйцам перебитое пшено, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. подсолнечного масла, щепотку соли, вливаем оставшиеся 100 мл молока. Тщательно перемешиваем.
- Разогреваем сухую сковороду и черпаком выливаем на нее тесто. Жарим несколько минут, пока блинчик не будет легко перевернуть. Жарим еще минутку с другой стороны. Так поступайте со всем тестом.
- В небольшой кастрюле растапливаем 50 г сливочного масла и поливаем им готовые блинчики. Подаем с любимым вареньем.
Больше рецептов блинов к Масленице-2023 наши читатели могут найти на сайте. Также предлагаем рецепт вкусных блинчиков с домашним сыром.
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить вкусные блины на дрожжах. По словам кулинара Евгения Клопотенко, в блюде получаются идеальные дырочки.