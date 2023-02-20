Блинчики по-новому, но еще вкуснее: как приготовить их из пшена по рецепту Клопотенко (видео)

Угостите близких этими вкусностями

К народному празднику Масленицы, который в этом году начался 20 февраля, предлагаем нашим читателям нескучный рецепт вкусных блинов на молоке. Интересно и то, что предлагаемое блюдо готовится также еще и с пшеном!

Интересным рецептом из Центральной Украины поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко. "Довольно неожиданно, правда? Но я уверен, что такие блины на молоке с добавлением пшена поразят вас своим вкусом в самое сердечко", — обещает кулинар.

Как приготовить блины из пшена

Ингредиенты:

200 г пшена

2 ст. л. муки

200 мл молока

2 яйца

1 ст. л. сахара

50 г сливочного масла

щепотка соли

2 ст. л. подсолнечного масла

150 г варенья (для подачи)

Приготовление:

Промываем 200 г пшена, перекладываем в сотейник и заливаем крутым кипятком. Провариваем 5 минут и снимаем с плиты. Лишнюю жидкость сливаем. Пересыпаем пшено в чашу блендера, вливаем 100 мл молока и перебиваем в однородную массу. Вбиваем в миску 2 яйца, всыпаем 1 ст. л. сахара и взбиваем венчиком до образования небольшой пены. Добавляем к яйцам перебитое пшено, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. подсолнечного масла, щепотку соли, вливаем оставшиеся 100 мл молока. Тщательно перемешиваем. Разогреваем сухую сковороду и черпаком выливаем на нее тесто. Жарим несколько минут, пока блинчик не будет легко перевернуть. Жарим еще минутку с другой стороны. Так поступайте со всем тестом. В небольшой кастрюле растапливаем 50 г сливочного масла и поливаем им готовые блинчики. Подаем с любимым вареньем.

Больше рецептов блинов к Масленице-2023 наши читатели могут найти на сайте. Также предлагаем рецепт вкусных блинчиков с домашним сыром.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить вкусные блины на дрожжах. По словам кулинара Евгения Клопотенко, в блюде получаются идеальные дырочки.