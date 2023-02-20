Млинці по-новому, але ще смачніші: як приготувати їх з пшона за рецептом Клопотенка (відео)

Почастуйте близьких цими смаколиками

До народного свята Масляної, яке у цьому році розпочалось 20 лютого, пропонуємо нашим читачам ненудний рецепт смачних млинців на молоці. Цікавим є і те, що пропонована страва готується також ще й з пшоном!

Цікавим рецептом з Центральної України поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. "Доволі неочікувано, правда? Але я впевнений, що такі млинці на молоці з додаванням пшона вразять вас своїм смаком у саме серденько", — обіцяє кулінар.

Як приготувати млинці з пшона

Інгредієнти:

200 г пшона

2 ст. л. борошна

200 мл молока

2 яйця

1 ст. л. цукру

50 г вершкового масла

дрібка солі

2 ст. л. соняшникової олії

150 г варення (для подачі)

Приготування:

Промиваємо 200 г пшона, перекладаємо у сотейник і заливаємо окропом. Проварюємо 5 хвилин і знімаємо з плити. Зайву рідину зливаємо. Перекладаємо пшоно у чашу блендера, вливаємо 100 мл молока і перебиваємо в однорідну масу. Вбиваємо у миску 2 яйця, всипаємо 1 ст. л. цукру і збиваємо вінчиком до утворення невеликої піни. Додаємо до яєць перебите пшоно, 2 ст. л. борошна, 2 ст. л. соняшникової олії, дрібку солі, вливаємо 100 мл молока, що залишились. Ретельно перемішуємо. Розігріваємо суху пательню та черпаком виливаємо на неї тісто. Смажимо кілька хвилин, поки млинець не буде легко перевернути. Смажимо ще хвилину з іншого боку. Так зробіть з усім тістом. У невеличкій каструлі розтоплюємо 50 г вершкового масла і поливаємо ним готові млинці. Подаємо з улюбленим варенням.

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Раніше "Телеграф" писав, як приготувати смачні млинці на дріжджах. За словами кулінара Євгена Клопотенка, у страві виходять ідеальні дірочки.