Млинці по-новому, але ще смачніші: як приготувати їх з пшона за рецептом Клопотенка (відео)
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До народного свята Масляної, яке у цьому році розпочалось 20 лютого, пропонуємо нашим читачам ненудний рецепт смачних млинців на молоці. Цікавим є і те, що пропонована страва готується також ще й з пшоном!
Цікавим рецептом з Центральної України поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. "Доволі неочікувано, правда? Але я впевнений, що такі млинці на молоці з додаванням пшона вразять вас своїм смаком у саме серденько", — обіцяє кулінар.
Як приготувати млинці з пшона
Інгредієнти:
- 200 г пшона
- 2 ст. л. борошна
- 200 мл молока
- 2 яйця
- 1 ст. л. цукру
- 50 г вершкового масла
- дрібка солі
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 150 г варення (для подачі)
Приготування:
- Промиваємо 200 г пшона, перекладаємо у сотейник і заливаємо окропом. Проварюємо 5 хвилин і знімаємо з плити. Зайву рідину зливаємо.
- Перекладаємо пшоно у чашу блендера, вливаємо 100 мл молока і перебиваємо в однорідну масу.
- Вбиваємо у миску 2 яйця, всипаємо 1 ст. л. цукру і збиваємо вінчиком до утворення невеликої піни.
- Додаємо до яєць перебите пшоно, 2 ст. л. борошна, 2 ст. л. соняшникової олії, дрібку солі, вливаємо 100 мл молока, що залишились. Ретельно перемішуємо.
- Розігріваємо суху пательню та черпаком виливаємо на неї тісто. Смажимо кілька хвилин, поки млинець не буде легко перевернути. Смажимо ще хвилину з іншого боку. Так зробіть з усім тістом.
- У невеличкій каструлі розтоплюємо 50 г вершкового масла і поливаємо ним готові млинці. Подаємо з улюбленим варенням.
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