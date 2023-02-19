Як у бабусі: простий рецепт домашніх сирників із манкою

Відмінний рецепт до Масляної-2023

Аромати, які долинали з бабусиної кухні у дитинстві, не сплутати ні з чим. Особливо запам’ятався смак поживних десертів із домашнім кисломолочним сиром — солодких та солоних сирників, які можна подавати до столу на Масляному тижні.

Пропонуємо рецепт сирників з манкою — "бабусин" рецепт страви, яку можна легко приготувати вже на своїй кухні. Вони виходять дуже пишними, ніжними та смачними, пише smachno.ua.

Як приготувати сирники з манкою

Інгредієнти:

Цукор — 4 ст.л.

Сир кисломолочний — 400 г

Яйця — 2 шт.

Сіль — щіпка

Борошно — 3 ст.л.

Сода — 0.5 ч.л.

Манка — 4 ст.л.

Приготування:

У сир додаємо манку, цукор, сіль, яйця і залишаємо на 20 хвилин, поки манка набухне. Додаємо соду, погашену лимоном, та залишаємо на 5 хвилин. Додаємо борошно та вимішуємо тісто. Формуємо сирники руками та обвалюємо у борошні. Сирники обсмажуємо на розпеченій сковороді в невеликій кількості олії. Подаємо сирники зі сметаною або будь-яким ягідним соусом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом млинців, яким користувалися ще наші бабусі. Простий спосіб приготування страви, у рецептурі якої немає борошна.