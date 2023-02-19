Як у бабусі: простий рецепт домашніх сирників із манкою
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Відмінний рецепт до Масляної-2023
Аромати, які долинали з бабусиної кухні у дитинстві, не сплутати ні з чим. Особливо запам’ятався смак поживних десертів із домашнім кисломолочним сиром — солодких та солоних сирників, які можна подавати до столу на Масляному тижні.
Пропонуємо рецепт сирників з манкою — "бабусин" рецепт страви, яку можна легко приготувати вже на своїй кухні. Вони виходять дуже пишними, ніжними та смачними, пише smachno.ua.
Як приготувати сирники з манкою
Інгредієнти:
- Цукор — 4 ст.л.
- Сир кисломолочний — 400 г
- Яйця — 2 шт.
- Сіль — щіпка
- Борошно — 3 ст.л.
- Сода — 0.5 ч.л.
- Манка — 4 ст.л.
Приготування:
- У сир додаємо манку, цукор, сіль, яйця і залишаємо на 20 хвилин, поки манка набухне.
- Додаємо соду, погашену лимоном, та залишаємо на 5 хвилин.
- Додаємо борошно та вимішуємо тісто. Формуємо сирники руками та обвалюємо у борошні.
- Сирники обсмажуємо на розпеченій сковороді в невеликій кількості олії.
- Подаємо сирники зі сметаною або будь-яким ягідним соусом.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом млинців, яким користувалися ще наші бабусі. Простий спосіб приготування страви, у рецептурі якої немає борошна.