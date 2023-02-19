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Як у бабусі: простий рецепт домашніх сирників із манкою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Сирники з манкою Новина оновлена 19 лютого 2023, 11:37
Сирники з манкою. Фото freepik.com

Відмінний рецепт до Масляної-2023

Аромати, які долинали з бабусиної кухні у дитинстві, не сплутати ні з чим. Особливо запам’ятався смак поживних десертів із домашнім кисломолочним сиром — солодких та солоних сирників, які можна подавати до столу на Масляному тижні.

Пропонуємо рецепт сирників з манкою — "бабусин" рецепт страви, яку можна легко приготувати вже на своїй кухні. Вони виходять дуже пишними, ніжними та смачними, пише smachno.ua.

Як приготувати сирники з манкою

Інгредієнти:

  • Цукор — 4 ст.л.
  • Сир кисломолочний — 400 г
  • Яйця — 2 шт.
  • Сіль — щіпка
  • Борошно — 3 ст.л.
  • Сода — 0.5 ч.л.
  • Манка — 4 ст.л.

Приготування:

  1. У сир додаємо манку, цукор, сіль, яйця і залишаємо на 20 хвилин, поки манка набухне.
  2. Додаємо соду, погашену лимоном, та залишаємо на 5 хвилин.
  3. Додаємо борошно та вимішуємо тісто. Формуємо сирники руками та обвалюємо у борошні.
  4. Сирники обсмажуємо на розпеченій сковороді в невеликій кількості олії.
  5. Подаємо сирники зі сметаною або будь-яким ягідним соусом.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом млинців, яким користувалися ще наші бабусі. Простий спосіб приготування страви, у рецептурі якої немає борошна.

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#Рецепт #Сирники