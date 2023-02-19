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Как у бабушки: простой рецепт домашних сырников с манкой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Сырники с манкой Новость обновлена 19 февраля 2023, 11:37
Сырники с манкой. Фото freepik.com

Отличный рецепт к Масленнице-2023

Ароматы, которые доносились из бабушкиной кухни в детстве, не спутать ни с чем. Особенно запомнился вкус питательных десертов из домашним творогом — сладких и соленых сырников, которые можно подавать к столу на Масленичной неделе.

Предлагаем рецепт сырников с манкой — "бабушкин" рецепт блюда, которое можно легко приготовить уже на своей кухне. Они получаются очень пышными, нежными и вкусными, пишет smachno.ua.

Как приготовить сырники с манкой

Ингредиенты:

  • Сахар — 4 ст.л.
  • Творог — 400 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — щепотка
  • Мука — 3 ст.л.
  • Сода — 0.5 ч.л.
  • Манка — 4 ст.л.

Приготовление:

  1. В творог добавляем манку, сахар, соль, яйца и оставляем на минут 20, пока манка набухнет.
  2. Добавляем соду, погашенную лимоном, и оставляем на 5 минут.
  3. Добавляем муку и вымешиваем тесто. Формируем сырники руками и обваливаем в муке.
  4. Сырники обжариваем на раскаленной сковороде в небольшом количестве растительного масла.
  5. Подаём сырники со сметаной или любым ягодным соусом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом блинчиков, которым пользовались еще наши бабушки. Простой способ приготовления блюда, в рецептуре которого нет муки.

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#Рецепт #Сырники