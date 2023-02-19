Как у бабушки: простой рецепт домашних сырников с манкой

Отличный рецепт к Масленнице-2023

Ароматы, которые доносились из бабушкиной кухни в детстве, не спутать ни с чем. Особенно запомнился вкус питательных десертов из домашним творогом — сладких и соленых сырников, которые можно подавать к столу на Масленичной неделе.

Предлагаем рецепт сырников с манкой — "бабушкин" рецепт блюда, которое можно легко приготовить уже на своей кухне. Они получаются очень пышными, нежными и вкусными, пишет smachno.ua.

Как приготовить сырники с манкой

Ингредиенты:

Сахар — 4 ст.л.

Творог — 400 г

Яйца — 2 шт.

Соль — щепотка

Мука — 3 ст.л.

Сода — 0.5 ч.л.

Манка — 4 ст.л.

Приготовление:

В творог добавляем манку, сахар, соль, яйца и оставляем на минут 20, пока манка набухнет. Добавляем соду, погашенную лимоном, и оставляем на 5 минут. Добавляем муку и вымешиваем тесто. Формируем сырники руками и обваливаем в муке. Сырники обжариваем на раскаленной сковороде в небольшом количестве растительного масла. Подаём сырники со сметаной или любым ягодным соусом.

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