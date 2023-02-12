Как приготовить соленые сырники, не наносящие вред фигуре: простой рецепт

Можете смело включать в меню по здоровому питанию

Сырники, как и пельмени, — считаются в народе самыми вредными и калорийными блюдами. Но если вред пельменей мы развенчали ранее, то пришло время поговорить о сырниках.

Любители здорового питания боятся их, как огня, ведь это довольно калорийный продукт, пишет vazhnoznat. Поэтому мы предлагаем заменить "вредные" ингредиенты для блюда на более диетические и действительно полезные, к примеру, пармезан и зелень. Ознакомьтесь с рецептом соленых сырников, которые не нанесут вред фигуре.

Как приготовить соленые сырники

Ингредиенты:

250–300 г кисломолочного творога жирностью 5 или 9 %

1 куриное яйцо

30–40 г тертого пармезана

укроп

соль по вкусу

1–2 ст. л. семолы (мука из твердых сортов пшеницы)

цельнозерновая мука для обкатывания

Приготовление:

Добавляем у творог соль и вбиваем куриное яйцо. Зелень моем и мелко нарезаем. Ее также отправляем к творогу. Пармезан натираем на терке и добавляем к остальным ингредиентам. Перемешиваем вилкой до однородности или перебиваем в блендере. В творожную массу добавляем семолу — самый полезный компонент блюда. Продукт богат белком и клетчаткой, усваивается он довольно долго, насыщая организм энергией. Его также можно заменить мукой грубого помола из зерен твердых сортов пшеницы. Хорошо вымешиваем тесто. Формируем сырники. Немного смазываем мукой руки, берем небольшое количество творожной массы (приблизительно 1 ст. л.) и скатываем шарик., который нужно обвалять в муке и приплюснуть с двух сторон. На сковороду наливаем немного растительного масла. Обжариваем сырники с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета. Готовые сырники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Если хотите полакомиться сладкими сырниками, ранее Владимир Ярославский поделился бабушкиным рецептом. Также Лиза Глинская рассказала, как приготовить сырники из творога и тыквы.