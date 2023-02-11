Рецепт кекса "Столичный" с изюмом: как приготовить, чтобы понравился даже детям (видео)
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Любимый с детства! Влажный и сладкий
Самый вкусный, лучший, самый простой в приготовлении – это все относится к кексу под названием "Столичный"! От очень похож на популярный рождественский кекс с изюмом, но имеет свои особенности приготовления.
"Любимый с детства! Влажный, сладкий, с невероятным количеством изюма! Его и сейчас можно часто встретить в продаже, но домашний — в 100 раз вкуснее!", — подчеркивает украинский фудблогер Татьяна (_tanyushina_). Печь его можно одним большим кексом, или маленькими порционными кексиками, которые понравятся детям.
Как приготовить кекс "Столичный"
Ингредиенты:
- 220 г сливочного масла
- 200-220 г сахара
- 4 яйца
- 220 г изюма
- Цедра 1 лимона
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 290 г муки + 1 ст.л. для изюма
- 10 г разрыхлителя
- Щепотка соли
- Сахарная пудра для посыпки
Приготовление:
- Мягкое масло взбить с сахаром до осветления.
- Добавить по одному яйцу, каждый раз хорошо взбивая.
- Просеять муку с разрыхлителем. Перемешать.
- Изюм промыть, обсушить. Смешать с мукой и добавить в тесто.
- Натереть цедру.
- Перемешать до однородной массы.
- Выложить в форму для кекса и выпекать при 170 С 60-70 минут. Маленькие кексы – 25-30 минут.
- Готовый кекс остудить и посыпать сахарной пудрой.
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