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Рецепт кекса "Столичный" с изюмом: как приготовить, чтобы понравился даже детям (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Простой рецепт кекса Столичный с невероятным количеством изюма Новость обновлена 11 февраля 2023, 22:57
Простой рецепт кекса Столичный с невероятным количеством изюма. Фото 1000.menu

Любимый с детства! Влажный и сладкий

Самый вкусный, лучший, самый простой в приготовлении – это все относится к кексу под названием "Столичный"! От очень похож на популярный рождественский кекс с изюмом, но имеет свои особенности приготовления.

"Любимый с детства! Влажный, сладкий, с невероятным количеством изюма! Его и сейчас можно часто встретить в продаже, но домашний — в 100 раз вкуснее!", — подчеркивает украинский фудблогер Татьяна (_tanyushina_). Печь его можно одним большим кексом, или маленькими порционными кексиками, которые понравятся детям.

Как приготовить кекс "Столичный"

Ингредиенты:

  • 220 г сливочного масла
  • 200-220 г сахара
  • 4 яйца
  • 220 г изюма
  • Цедра 1 лимона
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 290 г муки + 1 ст.л. для изюма
  • 10 г разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

  1. Мягкое масло взбить с сахаром до осветления.
  2. Добавить по одному яйцу, каждый раз хорошо взбивая.
  3. Просеять муку с разрыхлителем. Перемешать.
  4. Изюм промыть, обсушить. Смешать с мукой и добавить в тесто.
  5. Натереть цедру.
  6. Перемешать до однородной массы.
  7. Выложить в форму для кекса и выпекать при 170 С 60-70 минут. Маленькие кексы – 25-30 минут.
  8. Готовый кекс остудить и посыпать сахарной пудрой.

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#Рецепт #Выпечка #Кекс