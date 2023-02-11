Рецепт кекса "Столичный" с изюмом: как приготовить, чтобы понравился даже детям (видео)

Любимый с детства! Влажный и сладкий

Самый вкусный, лучший, самый простой в приготовлении – это все относится к кексу под названием "Столичный"! От очень похож на популярный рождественский кекс с изюмом, но имеет свои особенности приготовления.

"Любимый с детства! Влажный, сладкий, с невероятным количеством изюма! Его и сейчас можно часто встретить в продаже, но домашний — в 100 раз вкуснее!", — подчеркивает украинский фудблогер Татьяна (_tanyushina_). Печь его можно одним большим кексом, или маленькими порционными кексиками, которые понравятся детям.

Как приготовить кекс "Столичный"

Ингредиенты:

220 г сливочного масла

200-220 г сахара

4 яйца

220 г изюма

Цедра 1 лимона

1 ч.л. ванильного сахара

290 г муки + 1 ст.л. для изюма

10 г разрыхлителя

Щепотка соли

Сахарная пудра для посыпки

Приготовление:

Мягкое масло взбить с сахаром до осветления. Добавить по одному яйцу, каждый раз хорошо взбивая. Просеять муку с разрыхлителем. Перемешать. Изюм промыть, обсушить. Смешать с мукой и добавить в тесто. Натереть цедру. Перемешать до однородной массы. Выложить в форму для кекса и выпекать при 170 С 60-70 минут. Маленькие кексы – 25-30 минут. Готовый кекс остудить и посыпать сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить ароматное и вкусное печенье с повидлом. От этого десерта будут в восторге и дети, и взрослые.